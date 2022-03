Com Bolsonaro e Lira, evento terá apenas homens debatendo a participação da mulher na política

Importantes nomes da política nacional foram convidados para participar de um evento organizado pelo Grupo Voto, com o objetivo de fomentar a participação da mulher na política. Todos os palestrante, no entanto, são homens. As informações foram divulgadas no blog da jornalista Natuza Nery, no G1.

Entre os convidados anunciados estão Jair Bolsonaro (presidente da República), Arthur Lira (presidente da Câmara), Paulo Guedes (ministro da Economia), Tarcísio de Freitas (ministro da Infraestrutura) e Rodrigo Garcia (vice-governador de SP).

Um dos debatedores ao procurar o blog argumentou que não era organizador e que a responsabilidade era da instituição que fez o convite -a propósito, comandada por mulheres.