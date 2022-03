Mulheres estão ‘praticamente integradas à sociedade’, diz Jair Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que as mulheres estão “praticamente integradas à sociedade”. O discurso aconteceu nesta terça-feira (8), no evento “Brasil pra elas, por elas e com elas”, no Palácio do Planalto. O chefe do Executivo disse que em outros tempos as mulheres eram professoras ou donas de casa. As informações são do Metrópoles.

A inspiração para o discurso do presidente de que as mulheres estão “praticamente” integradas à sociedade foi a mãe, que, segundo lembrou, era empreendedora do ramo de doces.

VEJA MAIS

“Lá naquele meu tempo, é história: ou a mulher era professora ou dona de casa. Dificilmente uma mulher fazia algo diferente disso lá nos anos 50, 60. Hoje em dia, as mulheres estão praticamente integradas à sociedade”, afirmou. “Nós as auxiliamos, nós estamos sempre ao lado delas. Não podemos mais viver sem elas”, completou.

Bolsonaro citou dados levados pela ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, sobre a participação feminina no governo, que disse haver 1.933 mulheres no alto escalão do governo federal em 2021.

“Em nosso governo, a participação da mulher é bem maior que nos demais governos. Bem como também, um aviso aos machões: o governo que mais prendeu machão agressor foi o nosso”, prosseguiu Bolsonaro.

Michelle

Antes do presidente, a primeira-dama Michelle Bolsonaro discursou e definiu Bolsonaro como “o presidente mais cor-de-rosa do mundo”.