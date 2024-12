Motorista envolvido em acidente com morte em Salinópolis estava embriagado, aponta relatório

Na noite do último domingo (22), um grave acidente de trânsito deixou uma vítima morta na PA-444, conhecida como Estrada do Atalaia, em Salinópolis, no nordeste paraense. O acidente, registrado por volta das 19h40, envolveu um veículo Toyota Corolla e uma máquina pá carregadeira. Segundo relatório da Polícia Civil, o motorista envolvido estava embriagado no momento da colisão.

"A Polícia Civil informa que solicitou perícia para auxiliar nas investigações do acidente. Manoel Correa Paixão morreu e outras duas pessoas ficaram feridas, incluindo o motorista do carro. O caso foi registrado na delegacia de Salinópolis", diz nota divulgada pela PCPA.

Teste de bafômetro confirma embriaguez do condutor

De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito do Pará (Detran-PA), o teste do bafômetro realizado no motorista do Corolla apontou 0,83 mg/L de álcool no organismo. O índice é mais de duas vezes superior ao limite de 0,34 mg/L, que configura crime de trânsito segundo o Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Pelas regras do Artigo 165 do CTB, qualquer nível igual ou superior a 0,05 mg/L já caracteriza direção sob influência de álcool, infração que pode resultar em multa e suspensão do direito de dirigir. Comprovada a embriaguez, o condutor deverá responder criminalmente pela fatalidade.

VEJA MAIS

Confira a margem que define presença de álcool no organismo como crime de trânsito:

Até 0,04 mg/l: Está dentro da margem de erro e não há penalidades;

De 0,05 mg/l a 0,33 mg/l: Infração gravíssima de trânsito com multa de R$ 2.934,70;

Igual ou acima de 0,34 mg/l: É um crime de trânsito, e o condutor responderá criminalmente.

Informações do acidente

O acidente aconteceu próximo ao parque aquático Aqualand, em um dos trechos mais movimentados da PA-444. Testemunhas relataram que o Corolla colidiu violentamente na traseira da pá carregadeira. Registros feitos por pessoas que passavam pela estrada mostram que o veículo de passeio ficou totalmente destruído.

Equipes de reforço da Operação Festas Seguras, realizadas no município, atenderam ao chamado feito pelo Núcleo Integrado de Operações (NIOP). A Polícia Científica do Pará foi acionada para realizar a remoção do corpo e a perícia do local do acidente.

O caso segue em apuração pela Delegacia de Polícia de Salinópolis.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)