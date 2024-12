Grave acidente de trânsito é registrado na manhã deste domingo (22) na PA-446

Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã deste domingo (22), por volta das 5h, na PA-446, estrada que liga o município de Quatipuru ao distrito Boa Vista. Policiais do 11º Batalhão atenderam​ a ocorrência no âmbito da operação Efeito Dominó, realizada em paralelo à tradicional Marujada de São Benedito, que acontecia na cidade de Quatipuru.

O acidente envolveu dois veículos, sendo um Fiat Siena, que capotou e deixou o motorista, Augusto Célio Lima Ramos, preso às ferragens; e um Chevrolet Onix Plus, cujo condutor sofreu ferimentos leves.

As equipes policiais de Quatipuru e Boa Vista foram alertadas sobre o acidente, que tinha risco de explosão devido ao vazamento de combustível na pista.

Ao chegarem ao local, os policiais isolaram a área e estabilizaram o veículo capotado, que corria o risco de cair em direção a um mangue. Enquanto aguardavam o suporte médico, a equipe manteve contato com a vítima para tranquilizá-la. No entanto, devido à falta de equipamentos especializados para a remoção, os policiais assumiram o resgate.

Augusto foi retirado das ferragens com segurança e encaminhado à unidade de saúde de Quatipuru para atendimento médico. O condutor do Chevrolet Onix também foi atendido no local antes de ser levado para outra unidade de saúde.

As equipes permaneceram no local do acidente para controlar o acesso de curiosos, proteger os bens das vítimas e coletar maiores informações acerca do caso. No entanto, até o momento, não foram divulgados maiores detalhes sobre a dinâmica exata do acidente.