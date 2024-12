Paraenses de Dom Eliseu estão entre as vítimas de desabamento de ponte entre o Maranhão e Tocantins

O desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, sobre o rio Tocantins, provocou a morte de três paraenses na tarde deste domingo (22). Segundo informações do portal Dom Eliseu Notícias, as vítimas foram identificadas como Silvana, Anísio e uma criança de 11 anos, que estava na companhia do casal no momento da tragédia. A família, natural de Dom Eliseu, no sudeste do Pará, estava a caminho do município de Estreito, no Maranhão. Anísio, que trabalhava em uma carreta, viajava para realizar entregas de portas no estado vizinho. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) do Maranhão, onde passarão por identificação oficial. Números oficiais de vítimas ainda foram divulgados oficialmente.

O colapso da ponte, localizada na BR-226 e que liga os municípios de Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO), ocorreu por volta das 14h50. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a estrutura cedeu. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), três caminhões passavam pela estrutura no momento da queda. Segundo o Corpo de Bombeiros, motos e um carro também despencaram no rio Tocantins. Bombeiros do Maranhão e do Tocantins realizaram buscas durante a tarde, mas os trabalhos foram suspensos após a identificação de que um dos caminhões transportava ácido sulfúrico. Em nota, a Prefeitura de Estreito (MA) pediu à população do município que evite contato com a água do rio.

Investigação

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que o desabamento ocorreu devido ao colapso do vão central da ponte. Uma investigação será conduzida para determinar as causas do acidente.

Com a interdição total da ponte, motoristas precisam buscar rotas alternativas. O Dnit divulgou um itinerário para desviar do local afetado, que inclui trechos pelas cidades de Darcinópolis, Luzinópolis e Axixá, em Tocantins, além de Porto Franco e Imperatriz, no Maranhão.

Vereador registrou rachaduras na ponte

Um vereador de Aguiarnópolis (TO) registrava imagens de rachaduras na estrutura pouco antes do desabamento. Ele presenciou o momento em que a ponte começou a ceder.

Governo do Maranhão se manifesta

Procurado pela reportagem do Grupo Liberal, o Governo do Maranhão informou que “acionou o Ministério dos Transportes, da Integração Nacional e Departamento Nacional de Trânsito (Dnit), em razão do desabamento parcial da ponte que liga o município de Estreito (MA) a Aguiarnópolis (TO), trecho da rodovia federal Belém-Brasília”.

“Equipes do Corpo de Bombeiros (CBMMA), Centro Tático Aéreo (CTA), Polícia Militar (PMMA), Polícia Civil (PC-MA) e Perícia Oficial foram mobilizadas e estão no local para auxiliar no resgate e suporte das vítimas. Até o momento um óbito foi confirmado, uma vítima resgatada, hospitalizada em Estreito, e duas vítimas desaparecidas. Somente com o resultado das operações de mergulho será possível comprovar o número total de desaparecidos”, diz o comunicado enviado à reportagem.

“As equipes do governo do estado seguem oferecendo todo o suporte necessário aos técnicos do governo federal, para garantir o socorro e contornar os transtornos causados pela interrupção da via”, finalizou o governo.