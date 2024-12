Teste do bafômetro sinaliza álcool após consumo de panetone; veja

Presença de álcool foi constatada pelo Detran (Departamento Estadual de Trânsito) de Goiás por meio do teste do bafômetro após o consumo de panetone. A divulgação foi feita no instagram oficial do Detran Goiás nesta segunda-feira (16) em um vídeo bem-humorado.

Apesar de no teste indicar a presença de álcool, o vídeo demonstra que o álcool fica somente na boca e não é absorvido pelo organismo, nem chega aos pulmões, portanto após beber água já não é mais sinalizado pelo teste.

O resultado positivo no teste do bafômetro acontece devido ao açúcar presente no alimento que pode gerar álcool na boca. O objetivo do vídeo é alertar sobre dirigir após o consumo de bebidas alcoólicas, gerando risco para quem está no volante e no trânsito.