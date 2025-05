'Motirõ' realizou programação de letramento e educação ecológica na UFPA

Em preparação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (Conferência das Partes-COP30), que ocorre em novembro deste ano na capital paraense, a FADESP (Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa) realiza uma programação voltada ao letramento e educação ecológica para a comunidade de Ciência Tecnologia e Inovação na COP 30: o programa Motirõ, cuja abertura aconteceu nesta terça-feira, 6 de maio de 2025, no auditório do Instituto de Ciências Biológicas (ICB-UFPA), em Belém. As atividades terão a duração de 5 meses (até o fim de outubro), com palestras de temáticas variadas.

“Nosso objetivo é proporcionar aos colaboradores, parceiros, entidades apoiadas, servidores públicos, além de outros convidados, um mergulho nas realidades amazônicas, permitindo que aprofundemos conhecimentos e que possamos, com propriedade, falar sobre a região, afinal, somos muito mais que um bioma”, afirma o diretor executivo da FADESP, Roberto Ferraz Barreto. Segundo ele, a instituição deseja contribuir para debates e discussões ampliadas, com responsabilidade e respeito à diversidade sociocultural da região. “Queremos ir além dos clichês, uma vez que é impossível falar sobre uma Amazônia e um único povo. São muitos os contrastes, diferenças, realidades. E são muitas as motivações que nos unem, sobretudo no que diz respeito a buscar alternativas de manter o planeta vivo e saudável”, pontua, em entrevista à assessoria do Movimento Ciência e Vozes da Amazônia na COP30.

Motirõ é uma palavra de origem tupi-guarani e significa “reunião de pessoas colhendo ou construindo algo juntos, uns ajudando aos outros”, características que sintetizam o programa de educação/letramento ecológico, que seguirá até outubro deste ano. “Investir em ciência, tecnologia e inovação na Amazônia é fundamental para o desenvolvimento do ensino e da pesquisa, principalmente quando constatamos que a UFPA assim como as universidades federais do norte do Brasil recebem o menor índice orçamentário de assistência estudantil per capita do país” ressaltou o reitor da UFPA, Prof. Dr. Gilmar Pereira da Silva, presente no lançamento. Ele destacou ainda o momento histórico marcado pela realização da Conferência Mundial do Clima na região.

“Temos o Movimento Ciência e Vozes da Amazônia na COP30, formado pela UFPA, FADESP, nossos 11 reitores da Amazônia e mais 70 do Brasil. Temos dialogado bastante e esses esforços conjuntos têm resultado em uma série de eventos temáticos ao longo do ano, e para os quais convido toda a nossa comunidade a participar”, enfatizou ele. Segundo o reitor, a UFPA tem se colocado à disposição da ciência brasileira e esse movimento criado em 2025 se destina a mobilizar cientistas e pesquisadores amazônidas para além da COP. “Reconhecemos a importância da fase pré-COP e a própria realização do evento em novembro, mas o mais relevante será o legado, aquilo que vai ficar após a Conferência”, sublinha.

O programa Motirõ iniciou no dia 6 de maio de 2025. (Foto: Paulo Castro)

A procuradora federal, chefe da Procuradoria Federal da UFPA, Fernanda Monte Santo, ressaltou que a iniciativa é essencial ao debate e implementação da lei. “Este encontro é muito mais que uma agenda técnica, é uma oportunidade concreta para refletirmos sobre os avanços, os entraves e principalmente as possibilidades abertas pelo Marco Legal da Ciência Tecnologia e Inovação, uma legislação que veio pra transformar, mas que exige ainda muito diálogo e entendimento para tornar-se uma realidade plena dentro das universidades e institutos de pesquisa”, pontuou a procuradora. Também compuseram a mesa de abertura, a reitora da UFRA (Universidade Federal Rural da Amazônia), Herdjania Veras de Lima e o procurador federal e consultor federal em educação, Gesiel Pena.

Segundo a assessoria do Movimento Ciência e Vozes da Amazônia na COP30, a primeira palestra do Motirõ teve como tema “Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação: apresentação, políticas de inovação e fomento às atividades de PD&I na Amazônia”, da Equipe de Ciência, Tecnologia e Inovação da Procuradoria Geral Federal (PGF/AGU). “O Marco Legal é um conjunto de normas que destacam as medidas referentes à realização das pesquisas na área de ciência e tecnologia, possibilitando a cooperação entre Instituições de ensino, de pesquisa e empresas, visando à criação e transferência de tecnologia. Prevê também a criação de mecanismos de fomento para o financiamento de projetos, programas e políticas de pesquisa”, explica Ludmila Dias, coordenadora da Equipe. Ela ressaltou que a UFPA passou a integrar a Equipe (ECT&I) da Procuradoria Geral Federal (Advocacia Geral da União), assim como o IFPA (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará), UFOPA (Universidade Federal do Oeste do Pará), UFRA, e com expectativa de adesão da UNIFESSPA (Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará). Durante a apresentação, a procuradora fez o lançamento oficial da primeira edição da Política de Inovação “ECT&I Normas”.

A mesa de abertura do Motirõ contou ainda com a presença de todos os procuradores federais da Equipe de Ciência, Tecnologia e Inovação (ECT&I) da Procuradoria Geral Federal (Advocacia Geral da União), que estiveram em Belém especialmente para o evento. O treinamento ocorre com transmissão ao vivo pela internet. No dia 7 de maio, a programação segue em formato de reunião temática no auditório do térreo da Reitoria da UFPA.