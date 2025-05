COP 30: Aeroporto de Belém ganhará hotel com 148 quartos; veja como será

O Aeroporto Internacional de Belém ganhará um hotel com 148 quartos. Conforme informações da NOA, concessionária que administra o terminal, estão sendo investidos R$ 41 milhões no projeto, que será executado em três etapas. A primeira delas prevê a entrega de 74 acomodações, com 144 leitos, e estará disponível para o atendimento aos visitantes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que será realizada em Belém, em novembro de 2025.

A edificação onde o hotel será construído já existe e fica a poucos metros do terminal de passageiros. Ela estava sem uso. Nesta semana, a concessionária celebrou contrato para a implantação do projeto. O empreendimento, que se chamará Hotel Amazon Hub, será construído em uma área de 5.500 m² no sítio patrimonial do aeroporto e contará com 148 quartos, em um conceito que une conforto, tecnologia e conveniência.

Com a parceria, a estrutura do prédio, até então sem uso, será completamente requalificada e adaptada para uso hoteleiro, com espaços para pequenas reuniões, sistema de autoatendimento e vending machines, além de lavanderia e estacionamento.

Na segunda etapa do projeto, prevista para ser concluída até o final de 2026, está programada a entrega de um hub de eventos com capacidade para até 300 pessoas, voltado ao público de negócios, ao lado da infraestrutura existente. Já a terceira etapa envolve a construção de mais quatro pavimentos, que ampliarão a oferta do hotel em mais 74 quartos até o final de 2027, totalizando as 148 acomodações.

“A chegada do Hotel Amazon Hub contribui diretamente para a preparação da cidade para a COP 30, seja por consolidar os avanços no processo de modernização do aeroporto, tanto em suas instalações quanto na infraestrutura operacional, seja por ampliar a oferta de serviços aos passageiros e impulsionar a economia local da capital paraense”, declarou Artur Thiago Costa, diretor financeiro da NOA.

O espaço destinado ao hotel está localizado em frente ao estacionamento de veículos do aeroporto. Ele passará por um processo de requalificação conduzido pela Premium G&S, empresa responsável pelo empreendimento.

“A implantação do hotel marca o início de um processo estruturado de desenvolvimento do entorno do Aeroporto Internacional de Belém, alinhado à nossa estratégia de impulsionar um polo de conexões, serviços e negócios para a capital paraense. Para isso, desenvolvemos um estudo aprofundado para o desenvolvimento urbano e inovação sustentável da região, que é o Masterplan. Com esse diagnóstico, identificamos o potencial dessa área para a hotelaria. Como principal aeroporto da Região Norte, temos o compromisso de ir além das operações aéreas, impulsionando a economia local, gerando emprego e renda e qualificando ainda mais a experiência dos nossos clientes”, acrescentou Artur.

Investimentos

Às vésperas da COP 30, o Aeroporto Internacional de Belém tem recebido outros investimentos — que somam R$ 450 milhões — voltados à modernização do terminal de passageiros e a intervenções que contemplam toda a sua infraestrutura operacional. Segundo a concessionária que administra o espaço, essas ações, iniciadas no segundo semestre do ano passado, integram as melhorias previstas na Fase 1-B do contrato de concessão.

As áreas de embarque, por exemplo, serão quase triplicadas, passando de 1.593 m² para 4.303 m². Por meio da criação de dois novos mezaninos no saguão principal, o primeiro pavimento também será ampliado para 3.380 m². O projeto prevê ainda a implantação de uma nova praça de alimentação e a modernização dos sistemas de climatização, iluminação e abastecimento elétrico, que será realizado por fontes 100% renováveis.

Ainda segundo a concessionária, o número de posições para estacionamento de aeronaves será ampliado com a construção de um novo pátio, enquanto as cabeceiras 20 e 24 receberão a implantação de PAPI (Precision Approach Path Indicator). Outras melhorias envolvem a restauração dos pavimentos do pátio, das taxiways e da pista de pouso e decolagem (PPD), além da modernização e automação do balizamento noturno, revitalização da sinalização horizontal e modernização do ALS (Approach Light Systems) na cabeceira 06.

“Essas intervenções são um passo essencial para a mobilidade no Pará, especialmente em um ano tão importante, com a realização da COP 30. Ao oferecer uma infraestrutura moderna, segura e confortável, avançamos não apenas na experiência do passageiro, mas também tornamos o aeroporto mais qualificado para receber novos parceiros comerciais e atrair novos voos, colaborando de forma integrada para alavancar o turismo e a economia da região”, disse Marco Antônio Migliorini, diretor-presidente da NOA.