Comitê estadual visita obras de hotel que ocupará antigo prédio da Receita Federal

O Comitê Estadual da COP 30 visitou, nesta quinta-feira (13), as obras de construção do Hotel Tivoli, que está sendo construído nas instalações do antigo prédio da Receita Federal, no centro de Belém. O local, que estava sem uso desde 2012, ganha uma nova roupagem: serão 170 quartos de alto padrão para atender os participantes "mais exigentes" da COP 30, além de incentivar o desenvolvimento do turismo no Estado.

"Essa obra é um símbolo da renovação e do futuro que estamos construindo para Belém, uma cidade com vocação para o turismo, gerando mais oportunidades de emprego e renda para a população", disse a vice-governadora Hana Ghassan.

Soluções de hospedagem

Belém deverá receber cerca de 50 mil pessoas durante a COP 30, mas nem todos os participantes ficarão na capital paraense durante toda a duração do evento.

“A COP de Belém terá um tamanho semelhante ao da conferência realizada no Azerbaijão em 2024, quando o pico de foi 28 mil pessoas em um mesmo dia. Estamos trabalhando em parceria com os governos federal e municipal para expandir a oferta de leitos de hospedagem em Belém por meio de soluções que envolvem a contratação de navios de cruzeiro, reforma de escolas que funcionarão como hostels e a concessão de crédito para reforma e ampliação da rede hoteleira, além de parcerias com plataformas de aluguel de curta temporada. Temos certeza que com estas medidas teremos leitos disponíveis para os participantes da COP 30 em Belém”, declarou a vice-governadora.