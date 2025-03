Pará Clube firma parceria com IDEA para hospedagem acessível durante a COP 30

Na tarde desta quarta-feira (12), o Instituto de Desenvolvimento da Amazônia (IDEA) e o Pará Clube assinaram um termo de arrendamento para viabilizar hospedagens acessíveis durante a COP 30, evento global sobre o clima que será realizado em Belém em novembro de 2025. O projeto "Low Cost COP 30" tem como objetivo oferecer acomodação a baixo custo, em uma alternativa viável diante da limitada capacidade hoteleira da cidade. Só no Pará Clube, cerca de 400 pessoas devem ficar acomodadas durante a COP.

A iniciativa prevê a construção de um prédio de dois andares dentro do Pará Clube, com quartos climatizados em formato de triliche militar. Também está prevista a reforma dos salões e da boate do clube, que será adaptada para hospedar parte dos visitantes. De acordo com o presidente do Pará Clube, Antônio Vilar Pantoja Júnior, a parceria proporcionará um legado duradouro para o clube, que poderá utilizar a nova estrutura após o evento.

Membros da diretoria do Pará Clube e do IDEA nas dependências do clube (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

"A melhoria consiste na construção desse prédio de 25 metros de largura por 50 de comprimento, com entrada independente, pela [travessa] Lomas Valentinas, e também na ampliação da cozinha, que ficará como um legado para o clube. O investimento gira em torno de R$ 1,5 milhão", explicou Pantoja Júnior, que adiantou a ideia, ainda em aprovação pela diretoria, de nomear o prédio a ser construído em homenagem póstuma a Isaac Soares, sócio benemérito do clube e ex-colunista de O Liberal.

O presidente do IDEA, Robério Abdon d’Oliveira, destacou que o projeto oferece a melhor opção de hospedagem econômica para os participantes do evento:

"Não haverá nada com o mesmo padrão e preço da nossa oferta low cost", garante.

Os hóspedes do Pará Clube também terão acesso a serviços diferenciados, como alimentação dentro do próprio local. Durante a COP 30, o restaurante do clube funcionará em regime de hotelaria, servindo café da manhã, almoço e jantar. A infraestrutura do clube também estará à disposição dos visitantes, incluindo piscina, campo de futebol e outros equipamentos.

A localização estratégica do Pará Clube, no bairro do Marco, a apenas 1,1 km do Parque da Cidade e próximo ao Hangar Centro de Convenções, também é um diferencial. "A cidade tem uma capacidade hoteleira muito pequena para a dimensão da COP 30. Nossa proposta é atender a base do evento, que busca opções de baixo custo", ressaltou Robério Abdon d’Oliveira. Segundo ele, a expectativa de que Belém receba pelo menos 50 mil visitantes durante a conferência reforça a importância de alternativas como essa.

Antônio Vilar Pantoja Júnior, presidente do Pará Clube (à esquerda), e Robério Abdon d’Oliveira, presidente do IDEA (à direita), durante assinatura do termo de arrendamento (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Além do Pará Clube, o IDEA também firmou uma parceria com a Tuna Luso Brasileira para acomodar cerca de 800 pessoas na sede do clube, no bairro do Souza. “Nós já fechamos com a Tuna, que também tem um espaço fantástico. Hoje, fechamos com o Pará Clube e ainda estamos em negociação com outros espaços para abrigar a grande massa que vem para a COP e não fica em hoteis. Essa é a nossa grande proposta”, acrescentou o presidente do IDEA.

As obras do projeto serão iniciadas em 1º de julho, com previsão de conclusão em 60 dias, antes do evento. O cadastramento para hospedagem será feito por meio de um site oficial, que será lançado em breve pelo IDEA e pelo Pará Clube.