Vila Galé apresenta nova etapa de hotel que vai receber turistas da COP 30

Mais uma fase do empreendimento Vila Galé Collection Amazônia foi apresentada à imprensa na tarde desta segunda-feira (7). O hotel faz parte de um dos projetos voltados para a COP 30. Durante tour pelo empreendimento, foram apresentados cinco modelos de quartos que já estão preparados para receber turistas. A obra completa será entregue no dia 9 de outubro.

O novo hotel ocupará os armazéns 7, 8 e 8A, na área do Porto Futuro II, à margem da Baía do Guajará. No próximo mês de maio, será iniciada a fase de recrutamento da mão de obra. O presidente do Conselho de Administração do Grupo Vila Galé, Jorge Rebelo de Almeida, informou que a rede privada atuará em parceria com a Prefeitura de Belém e o Governo do Estado para promover a capacitação dos novos funcionários. O hotel deve empregar aproximadamente 250 trabalhadores diretos e indiretos.

A secretária de Cultura do Pará, Ursula Vidal (ao centro), participou da coletiva organizada para apresentar a nova etapa do empreendimento (Foto: Igor Mota / O Liberal)

“Nós estamos em diálogo com a prefeitura e o governo do estado sobre essa questão da capacitação e qualificação da mão de obra. Vamos analisar tudo isso e iniciar o trabalho de recrutamento. Para oferecer um serviço de qualidade, é importante proporcionar boas condições aos trabalhadores”, declarou o presidente da rede de hotéis.

A secretária de Cultura do Pará, Ursula Vidal, participou da coletiva e destacou a importância do empreendimento para o estado. “É um hotel que tem um ecossistema em torno dele e que está sendo construído em meio a espaços culturais e patrimônio histórico. Por isso, está sendo realizado de mãos dadas com o Governo do Estado. Esse tipo de obra escreve uma nova página para a nossa cidade”, afirmou a secretária.

Com relação aos valores das hospedagens, Jorge Rebelo pontua que a tabela ainda não está fechada, mas garante que os preços não serão exorbitantes e não ultrapassarão 500 euros. “Ainda vamos definir a tabela de preços, mas aplicaremos valores justos”, ressaltou.

De acordo com o presidente do Conselho de Administração do Grupo Vila Galé, Jorge Rebelo de Almeida, o hotel deve empregar aproximadamente 250 trabalhadores diretos e indiretos. (Foto: Igor Mota / O Liberal)

O Vila Galé Collection Amazônia

Belém será o primeiro da rede na região amazônica. Terá 227 quartos temáticos em homenagem a mulheres. Entre as homenageadas estão Fernanda Torres, Madre Teresa de Calcutá, Clarice Lispector e Elis Regina, entre outras. Jorge Rebelo também garantiu que haverá quartos dedicados a artistas da região. “Nos últimos empreendimentos, começamos a criar quartos temáticos, e aqui na Amazônia resolvemos homenagear as mulheres, pois este mundo precisa de mulheres para que tenhamos paz”, pontuou.

Outro ponto destacado pelo empreendimento é a preocupação com a sustentabilidade. Jorge Rebelo explicou que a principal medida será o combate ao desperdício. “A questão da sustentabilidade envolve vários aspectos e, aqui, o primeiro deles é o desperdício, por exemplo, de comida. Precisamos ter responsabilidade com o meio ambiente e com as pessoas. Também adotaremos painéis solares, entre outras estratégias que protejam o meio ambiente”, explicou o presidente da rede hoteleira.

Com um investimento de R$ 180 milhões, o hotel visa atender à demanda por hospedagem durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30). O empreendimento está sendo instalado em três antigos armazéns do Porto Futuro II e será a 13ª unidade do grupo no Brasil.

A estrutura será adaptada, mantendo a arquitetura original e respeitando o formato horizontal dos edifícios, para preservar a paisagem e a integridade arquitetônica.