Morre Jaci Colares, ex-presidente do Creci-PA

Na noite desta segunda-feira (14/10), Jaci Colares, advogado e ex-presidente do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Pará (Creci-PA), faleceu aos 77 anos. Colares se tornou uma figura proeminente do setor, presidindo o Creci-PA por 18 anos, sendo uma figura central na organização. Atualmente, ocupava o cargo de conselheiro federal da instituição.

A morte foi confirmada pelo conselho em sua página oficial no Instagram e gerou forte repercussão no final da noite. “Neste momento de dor, nos unimos aos familiares e amigos em oração”, disse o comunicado do Creci-PA, hoje presidido por Marlene Felippe.

Além de sua atuação na área imobiliária, Jaci também é lembrado por uma carreira multifacetada com forte presença em diversas instituições no Estado. Foi ex-presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado do Pará e mestre maçônico, além de membro do Rotary Club.

Colares contribuiu amplamente para o desenvolvimento de sua categoria e também para a sociedade paraense. Era pai de Cezar Colares, conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará, e de Marcão, prefeito de Santa Bárbara do Pará, refletindo sua influência no meio profissional e político.

O velório de Jaci Colares será realizado a partir da 1h desta terça-feira (15), na Capela Max Domini, localizada na Av. José Bonifácio, no bairro Guamá, em Belém. O sepultamento está marcado para as 15h, no cemitério Max Domini II, na BR-316, em Marituba.