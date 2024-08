O que é preciso para ser corretor de imóveis? Conheça os passos e requisitos

Para se tornar um corretor de imóveis no Brasil, é necessário seguir uma série de etapas específicas. Conforme explica Clélio Miranda, vice-presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Pará (Creci-PA), “é preciso, primeiramente, ter o ensino médio completo e, em seguida, fazer um curso técnico em transações imobiliárias ou um curso superior em ciências ou gestão imobiliária”. Após a formação, o futuro corretor deve passar por um estágio, que apesar de não ser obrigatório pelo Creci, é muitas vezes exigido pelas instituições de ensino.

Profissionais da área em Belém que já passaram pelo processo acima citam os desafios inerentes à profissão. Joaquim Mendes, proprietário de uma corretora imobiliária, destaca que “o principal desafio é formatar uma estratégia de vendas e montar uma carteira de clientes. Além disso, a questão documental, apesar de ter melhorado, ainda é um problema com muitos imóveis pendentes de regularização”. Taís Porto, corretora de imóveis autônoma, menciona que a burocracia e a falta de informação “dificultam os trâmites imobiliários, além do turista imobiliário, que é o curioso que quer conhecer mas não tem interesse real no negócio”.

Para ter sucesso na profissão, um corretor de imóveis precisa desenvolver uma ampla gama de habilidades. “Precisa entender de vendas, atendimento ao cliente, economia, documentação, processos de financiamento imobiliário e investimentos", afirma Mendes. Taís Porto complementa dizendo que é essencial conhecer o mercado imobiliário local, ter uma comunicação clara e eficaz, dominar a negociação, ser organizado e ter flexibilidade de tempo.

Clélio Miranda, vice-presidente do Creci-PA (Foto: Divulgação)

A remuneração de um corretor de imóveis pode variar bastante. “Um corretor em início de carreira, que se preparou bem, pode alcançar uma média salarial de cerca de R$ 10 mil reais”, estima Joaquim Mendes. O consultor imobiliário Jefferson Lobato, no entanto, oferece uma perspectiva diferente, explicando que a remuneração se baseia na comissão sobre a venda do imóvel, geralmente em torno de 5% do valor da venda. “Não há um valor específico como salário”, diz.

As tecnologias digitais, como a Inteligência Artificial (IA), estão transformando a profissão.

“É muito importante que o corretor de imóveis esteja antenado com as novas tecnologias. A IA é um caminho sem volta e facilita muito nosso trabalho”, observa Mendes, citando o uso do ChatGPT para criação de anúncios imobiliários e o uso de softwares de gestão imobiliária como exemplos.

Para se destacar, é essencial investir em educação contínua e especializações. Clélio Miranda reforça a importância de estar atualizado com as tendências do mercado, e informa que o Creci-PA oferece cursos e workshops para ajudar nesse desenvolvimento.

Falsos corretores

Um dos desafios enfrentados pelos corretores de imóveis no Pará é a propagação de anúncios falsos e a atuação de indivíduos não registrados. Jefferson Lobato diz que "infelizmente, o nosso Creci não tem uma atitude efetiva de combater esses tipos de anúncios, que têm prejudicado muitos corretores de imóveis”. O vice-presidente do Conselho esclarece que, embora não tenha poder policial para atuação direta contra esses contraventores, a entidade colabora com órgãos competentes, como o Núcleo de Defesa do Consumidor, vinculado à Defensoria Pública do Estado do Pará.

Passos e requisitos para se tornar um corretor de imóveis

1. Formação

Ensino médio completo

Curso Técnico de Transações Imobiliárias (TTI) ou curso superior em Ciências Imobiliárias/Gestão Imobiliária

2. Estágio

Recomendado por instituições de ensino

Vinculado a um corretor registrado no Creci

3. Registro no Creci

Inscrição após conclusão do curso e estágio

Análise de requisitos pela Comissão de Análise de Pedidos de Inscrição (Coapin)

Prestação de juramento em sessão solene de compromisso público

4. Desenvolvimento de habilidades

Conhecimento em vendas, atendimento ao cliente, economia, documentação, processos de financiamento e investimentos

Comunicação clara e eficaz

Organização e gestão de múltiplas transações

5. Utilização de tecnologias

Ferramentas de IA para criação de anúncios e gestão de clientes

Softwares de gestão imobiliária

6. Média salarial

Início de carreira: cerca de R$ 10 mil (varia conforme desempenho e especialização)

Comissão sobre vendas: geralmente 5% do valor da venda