Mercado imobiliário é homenageado em sessão nesta quinta-feira

A capital paraense abrigará nesta quinta-feira,2, a sessão plenária do mês e a última do ano do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, denominado Sistema (Cofeci-Crecis), que reúne cerca de 400 mil corretores de imóveis e 25 mil empresas do setor imobiliário de todo o Brasil. No evento, o Conselho Federal fará a homenagem ao mercado imobiliário paraense e amapaense, sob a jurisdição do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis (Creci) da 12ª Região (Pará e Amapá) e que agrega aproximadamente 11 mil profissionais.

Programada para a sede da Creci, a sessão plenária será comandada pelo presidente nacional do Conselho Federal, João Teodoro da Silva. Durante a programação, o presidente regional, Jaci Colares será contemplado com a outorga ‘Colibri de Ouro’ (pássaro símbolo da classe dos corretores de imóveis). A honraria oferecida ao presidente do Creci-PA/AP é justificado pela contribuição de Jaci Colares ao mercado imobiliário e à indústria da construção civil, que têm na corretagem um papel fundamental.

Tradicionalmente as plenárias reúnem conselheiros federais e regionais e promove troca de experiências. Funcionam como termômetro das atividades da corretagem imobiliária, a profissão que mais cresce no país.

Honraria e trajetória

Jaci Colares estará sendo homenageado pelos serviços prestados em 32 anos como conselheiro e 18 anos de presidência do Creci-PA/AP, criada em 1978. A honraria Colibri de Ouro foi concedida a apenas cerca de 70 profissionais do setor imobiliário. “Sinto-me honrado e agradecido pela homenagem a mim e ao mercado de atuação dos corretores”, disse o presidente da 12ª Regional do Conselho de Corretores de Imóveis.

Mercado

Em maio deste ano, a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) aprontou que, até 2023, haverá uma alta de mais de 20% nos negócios do setor. “A situação está melhorando, essa é a tendência, de crescimento nas vendas e melhoria para atuação dos corretores. Vamos avançar com as medidas segurança, continuar a nos proteger”, disse Colares.