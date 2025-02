Moradores de Óbidos comemoram benefícios alcançados com a construção da PA-437

“Essa pista era uma vergonha, o concreto era cheio de buraco e dificultava o acesso à cidade. Agora está um corredor muito bom, com acostamento, faixa, sinalização completa. Favoreceu muito o comércio à beira da estrada e facilitou o acesso das pessoas”, destaca o empresário Tércio Albuquerque, que tem uma loja de gêneros alimentícios e bebidas na PA-437, em Óbidos, no Baixo Amazonas.

O comércio dele está localizado em um dos trechos mais movimentados da estrada e virou parada obrigatória para quem entra ou sai da cidade, o que alavancou as vendas e, consequentemente, o faturamento da empresa. “Só tenho o que comemorar. Essa é uma obra de primeira que ressignificou a moradia em Óbidos e atraiu clientes que só passavam por aqui e não paravam, porque não havia atrativos”, comemora.

Com extensão de 15 quilômetros, a rodovia foi totalmente pavimentada pelo Governo do Pará e entregue à população em 2023. Dentro do município de Óbidos, a PA-437 recebe o nome de Avenida Nelson Souza, um corredor logístico estratégico para o desenvolvimento e integração da região, que é grande produtora de mandioca. “Antes os moradores de comunidades rurais traziam suas mercadorias para vender no carro e ficavam presos no meio do atoleiro e no areal. Quando chegavam aqui não dava mais tempo de vender. Agora eles chegam rápido, vendem tudo e voltam para casa sem perder tempo”, conta o morador da cidade, Marcos Andrey do Amaral.

Ele também pontua a comodidade e mobilidade como outros benefícios que alcançaram os mais de 120 mil moradores de Óbidos e Oriximiná. “Antigamente nós tirávamos uma faixa de duas ou duas horas e meia para chegar em Oriximiná. Hoje essa viagem dura cerca de 40 a 50 minutos, finaliza”.

Um legado de desenvolvimento urbano

Com início na área urbana de Óbidos e término no entroncamento da PA-254, a PA-437 fortaleceu a moradia, a urbanização e a geração de emprego e renda no Baixo Amazonas. Basta um passeio rápido de carro na rodovia para perceber que a obra deixou um legado que vai além do asfalto. No perímetro urbano, por exemplo, se vê casas estruturadas, hotéis, postos de combustíveis, farmácias, lojas de roupas, restaurantes, igrejas. Esse é um reflexo das ações do governo nos últimos seis anos.

O prefeito de Óbidos, Jaime Silva, destaca o contexto político e geográfico para o município antes dos recursos destinados pelo Governo do Pará à região. "Antes, os governantes não traziam nenhum investimento aqui para a região e nos deixavam abandonados e esquecidos a nossa própria sorte. Na gestão Helder, com tantas obras e investimentos, é até difícil elencar as melhorias", pontua o prefeito.

Ele também ressalta o período em que a população se sentia tão esquecida em relação ao restante do Estado que defendia a separação do Pará. “Se falava muito aqui em separação e na criação de um novo Estado, porque éramos excluídos, esquecidos. Mas se você perguntar nas ruas vai ver que ninguém mais fala em separação e nós devemos muito ao governador e ao seu trabalho presente nos quatro cantos do Pará”, finaliza.

Histórico

A construção e pavimentação da PA-437 foi executada pela Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística (Seinfra) e representa um compromisso firmado pelo governador Helder Barbalho aos moradores de Óbidos durante o Governo Itinerante - uma agenda de trabalho realizada pelo Estado em 2019. A obra toda compreendeu, além do asfalto, serviços de terraplanagem, instalação de rede de drenagem de águas da chuva, acostamento, meio-fio, sinalização horizontal e vertical, e substituição das pontes de madeira por estruturas de concreto armado.