Outeiro e Cotijuba receberão investimento em abastecimento de água e urbanização

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado das Cidades e Integração Regional (Secir), vai executar obras de abastecimento de água e de urbanização no distrito de Outeiro e na Ilha de Cotijuba, distritos de Belém. Os projetos serão viabilizados com recursos do Governo Federal e têm por finalidade melhorar a qualidade de vida da população local, além de incentivar o desenvolvimento turístico nas duas localidades. No total, serão investidos mais de R$ 37 milhões.

As intervenções urbanísticas trarão benefícios para uma população de cerca de 40 mil pessoas em Outeiro, distrito a 25 quilômetros do centro de Belém. As obras vão contemplar o bairro Fidélis, com a implantação do sistema de abastecimento de água, e a Praia Grande, com a urbanização da orla.

Rosiléa Cristina dos Santos Silva, de 55 anos, mora há 30 no distrito. Ela trabalha em um bar na Praia Grande e acredita que a obra vai possibilitar outro olhar do turista para o local. “Outeiro é uma ilha linda, com praias sem igual. E a obra tornará a praia mais atrativa e mais bonita para os visitantes que passam por aqui. Isso com certeza terá um resultado positivo na economia local, pois, vai conquistar um novo público e mudar o padrão social dos visitantes. Também vai trazer muitos benefícios para a comunidade outeirense, além de ser mais uma opção de lazer”, diz.

Na Ilha de Cotijuba vivem mais de três mil pessoas, e a implantação de um novo sistema de abastecimento vai assegurar acesso à água de qualidade, atendendo a uma demanda essencial da comunidade.

“Com essas iniciativas, o Governo do Pará reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida nas ilhas e distritos de Belém. Além de garantir abastecimento para os moradores, as obras também vão impulsionar o turismo da região, visto que são pontos turísticos de Belém”, destaca a titular da Secretaria de Estado das Cidades e Integração Regional (SECIR), Fernanda Paes.

Água potável é sinônimo de mais saúde

Para quem mora no bairro do Fidélis, em Outeiro, a expectativa é grande pela obra que vai garantir água potável na região. Com o sistema, mais de 2.200 famílias serão beneficiadas.

A técnica em piscicultura Edilena Sousa Vieira, de 58 anos, conta que os moradores esperam por essa melhoria há muito tempo.

Edilena mora há 38 anos no bairro Fidélis e diz que ter água na torneira sempre foi um sonho da população. Atualmente, os moradores precisam usar poços artesianos para lavar roupa, cozinhar e tomar banho. Além disso, enfrentam períodos de seca durante o verão.

“Mais de 50% dos moradores não têm água boa, é uma água com ferrugem. A gente sofre muito. Estamos esperando há muito tempo por essa obra. Eu fiquei feliz quando soube que ela será executada aqui no bairro. Finalmente vamos ter água tratada. Recentemente, vários poços secaram aqui e tivemos que nos unir para conseguir acesso à água”, relata.

Em Cotijuba, o projeto prevê a instalação de três microssistemas de abastecimento de água, beneficiando 348 famílias que moram nas praias do Vai Quem Quer e Pedra Branca, atendendo quase três quilômetros de extensão onde não há água potável.

Nova orla em Outeiro

Outra obra importante para os moradores de Outeiro é a construção da orla da Praia Grande. Com 700 metros de extensão, a borda da praia receberá calçamento, paisagismo, instalação de bancos, rampas de acessibilidade, banheiros, iluminação, playground, concha acústica e estacionamento. A nova orla beneficiará tanto os moradores quanto os turistas que visitam o local, gerando emprego e renda para a população.

“A nova orla vai ajudar o distrito, principalmente no turismo. Muitas pessoas aqui não têm emprego fixo e vendem as coisas na praia. Espero que seja feito o saneamento básico para melhorar o restante. A praia é perto de Belém e o preço é bom. E a construção da orla pode levar as pessoas a querer conhecer outros locais, como os igarapés que tem aqui no Outeiro. Aqui tem diversas áreas de lazer e agora terá mais uma, que vai melhorar muito a vida de quem mora em Outeiro e tira seu sustento da praia”, comenta Dilma dos Santos, 62 anos, 35 deles vividos em Outeiro.

Parceria com Prefeitura de Belém

A equipe técnica da Secretaria das Cidades e Integração Regional (Secir), encabeçada pela secretária Fernanda Paes, esteve reunida com o prefeito de Belém, Igor Normando, e com secretários municipais ao longo da última semana para tratar das obras e firmar uma futura parceria com o município. Um dos pontos discutidos foi a possibilidade de incluir na obra da orla da Praia Grande, em Outeiro, a reforma dos quiosques.

“Estamos com nossa equipe da Secir reunindo com representantes do município para tratar das obras do Estado em Belém”, informou a secretária Fernanda Paes.

Mais investimentos

Além da construção do sistema de abastecimento de água no Fidélis e da nova orla em Outeiro, o Governo do Pará está construindo a nova ponte estaiada entre Icoaraci e Outeiro, com 60% das obras já concluídas. Há também o programa ‘Asfalto COP’, que prevê a pavimentação de 22 vias em Outeiro, totalizando 6,5 km de obras, incluindo drenagem, calçadas, meio-fio, sinalização e terraplanagem.

Há também, em execução, o programa ‘Asfalto Por Todo o Pará’ que já assegurou mais de 20 quilômetros de obras de pavimentação em Outeiro. Desse total, mais de 18 km já foram concluídos, e outros 2 km estão em fase de execução.

Outeiro também será fundamental para a COP 30. O porto do distrito vai receber navios transatlânticos, ampliando a capacidade de hospedagem para o evento. O local está passando por obras para aumentar a capacidade técnica e logística para atender a navios de cruzeiro com mais de 300 metros de comprimento, oferecendo entre 4 e 5 mil leitos adicionais para visitantes.

Além do sistema de abastecimento de água, a Ilha de Cotijuba também recebe investimentos na infraestrutura e turismo. O Governo do Pará está promovendo melhorias no transporte fluvial e na acessibilidade da ilha, garantindo mais conforto e segurança para moradores e visitantes. Em outubro do ano passado foi assinado a ordem de serviço para a construção da nova Delegacia de Polícia Civil no local

Na área da educação, estudantes da rede pública estadual de Cotijuba participam de aulas práticas de extração de óleo de coco e outros subprodutos do fruto pelo projeto “Essa Flora é Minha Renda”, que estimula a consciência ambiental e amplia possibilidades de renda à população da ilha.