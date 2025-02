Jader Filho sinaliza vinda de Lula a Belém para entrega de obra em Outeiro

O ministro das Cidades, Jader Filho, informou com exclusividade ao Grupo Liberal que o presidente Lula virá a Belém em 14 de fevereiro para participar da entrega da obra "Viver Outeiro". A declaração se deu na manhã desta sexta (31/01) durante uma entrevista. Segundo o ministro, a obra, quando assumiu o cargo em 2023, estava paralisada. Serão 1008 unidades habitacionais entregues, conforme Jader Filho.

"Nós vamos entregar no dia 14 de fevereiro o “Viver Outeiro”, que era uma obra também que, quando nós chegamos no Ministério, estava paralisada. São 1008 unidades. Nós vamos estar entregando no distrito de Outeiro. O presidente Lula vem também junto conosco entregar a obra. A gente tá discutindo a agenda com o presidente se vai ser pela parte da manhã ou se vai ser pela tarde da tarde", revelou o ministro.