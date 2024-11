Investimentos estratégicos transformam ilhas do Combu, Cotijuba e Mosqueiro, em Belém

O Governo do Pará tem implementado uma série de ações estratégicas nas ilhas do Combu, Cotijuba e Mosqueiro, em Belém, com objetivo de além de preservar o patrimônio natural e cultural, impulsionar o desenvolvimento socioeconômico local. Os investimentos vão desde a construção de terminais hidroviários, escolas e delegacias, até a garantia de saneamento básico com ruas asfaltadas e fortalecimento dos programas sociais que vão de entrega de benefícios como o "Sua Casa", "Capacita Pará" e "Capacita COP 30".

Com a estratégia de garantir melhor organização e conforto da população e turistas que procuram as ilhas da capital, o Estado garantiu a reconstrução dos terminais hidroviários de Mosqueiro, Icoacari e o Terminal Hidroviário Turístico da Tamandaré, na capital paraense. Com estas obras, a população local e o turismo se beneficiam com uma economia mais sólida e segurança eficaz na região.

Mosqueiro

Como uma das principais rotas dos veranistas e turistas de Belém, a Ilha de Mosqueiro, distrito da capital, é um ponto estratégico de investimento do governo estadual. A bucólica, como é carinhosamente conhecida, vem recebendo melhorias na infraestrutura, habitação e educação, melhorando a vida dos seus 27 mil habitantes. Com a proximidade da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que será realizada em Belém, em novembro de 2025, Mosqueiro se credencia como polo turístico próximo à capital.

O Governo do Estado, por meio do programa “Asfalto por Todo o Pará”, liberou quase 30 quilômetros de pavimentação asfáltica em diversas vias da ilha. Deste total, 28 quilômetros de asfalto já foram entregues. Pelo programa habitacional “Sua Casa”, 150 famílias quilombolas e pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) foram beneficiadas com cheques que podem chegar até R$ 21 mil, para serem investidos na construção, reforma e ampliação da moradia.

Ruy Cabral, secretário de Obras Públicas, ressalta a amplitude dos trabalhos. "O investimento do Governo do Pará em pavimentação nos bairros e distritos de Belém é um compromisso de gestão do governador Helder Barbalho e da vice-governadora Hana Ghassan. Além das obras de asfalto que já foram entregues em Mosqueiro, seguimos com serviços em diversas frentes, o que vai proporcionar, cada vez mais, dignidade, melhoria na qualidade de vida, mobilidade e, acima de tudo, acessibilidade dos serviços públicos à população".

Mosqueiro também recebeu ações do governo estadual nas áreas de educação e segurança com o programa “Forma Pará”, que capacita jovens e adultos nos cursos de graduação em História, Turismo, Computação e Gastronomia em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA) e outras instituições.

Segurança

A segurança pública também recebeu um importante e expressivo impulso com o novo prédio do 25° Batalhão de Polícia Militar, que foi completamente modernizado e servirá como polo de formação para novos policiais, garantindo a segurança dos moradores e visitantes da ilha.

Combu - Na Ilha do Combu, também bastante procurada pela população local e turistas, o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio) lidera várias iniciativas de conservação, que definem as diretrizes para o uso sustentável dos recursos naturais e a conservação da biodiversidade. No caso da APA da Ilha do Combu, além do estabelecimento das regras claras sobre o uso do solo, práticas permitidas, áreas de proteção e zonas de uso sustentável, foi criado o Conselho Gestor, que com uma gestão participativa garante as ações previstas no Plano de Manejo, e a capacitação da população local com cursos para o ecoturismo e bioeconomia promovidos pela Ideflor-bio, Setur e Adepará.

“A gente já participou de várias ações promovidas pelo Ideflor, como cursos de condutor de trilhas, de manejo. Os projetos ajudam muito a gente aqui na ilha, até mesmo para ter visão de como empreender dentro da nossa unidade de conservação, a APA Combu”, disse Iracema Nascimento, liderança local e dona da Ygara Artesanal & Turismo.

Para o secretário adjunto da Setur, Lucas Vieira, os cursos são fundamentais para capacitar os empreendedores do turismo. Já o Cadastur é uma fonte segura de informações ao turista, pois sinaliza que o empreendimento está legalizado.

"As capacitações ofertadas pela Setur, sejam elas em parceria com Senar ou do Cadastur, são estratégias de valorização dos nossos empreendedores, possibilitando geração de renda, aprimoramento profissional e lá na ponta impacta na qualidade do atendimento ao turista", pontuou.

Cotijuba

Outro destino turístico de Belém, a ilha de Cotijuba, tem recebido a atenção do Estado quanto à segurança dos moradores da ilha, a qual é prioridade do Governo do Pará.

Em outubro foi assinado a ordem de serviço para a construção da nova Delegacia de Polícia Civil da Ilha de Cotijuba que vai melhorar o atendimento aos cerca de 8 mil habitantes.

O Estado já garantiu mais segurança com entregas de equipamentos como quadriciclo, para auxiliar as rondas efetuadas pela Polícia Militar, motocicletas, lanchas ao Grupamento Fluvial de Segurança Pública, Cadastro Ambiental Rural (CAR) e Cadastro Nacional de Agricultura Familiar (CAF).

Na área da educação, estudantes da rede pública estadual de Cotijuba participam de aulas práticas de extração de óleo de coco e outros subprodutos do fruto pelo projeto “Essa Flora é Minha Renda”, que estimula consciência ambiental e amplia possibilidades de renda à população da ilha.