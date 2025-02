Governo entrega nova Delegacia de Polícia Civil de Murinin em Benevides

Mais segurança e serviços chegam para a população de Murinin, em Benevides, com a entrega do Governo do Estado da nova delegacia de Polícia Civil nesta quinta-feira (6). A construção, orçada em R$ 2,1 milhões, aplicou recursos do Fundo de Investimento de Segurança Pública (Fisp), vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

O novo equipamento é fruto da parceria entre o Estado e a prefeitura municipal, em ato celebrado pelo governador do Estado, Helder Barbalho. “Nesta entrega, eu quero parabenizar essa comunidade e festejar com vocês o cumprimento desta ação, trazendo mais segurança para Murinin. Quero festejar este momento de entrega da nova delegacia, resultado da parceria do governo do Estado com a prefeitura. É a parceria que permite que o distrito receba esta grande conquista”, pontuou o governador do Pará.

A prefeita de Benevides, Luziane Solon, também destacou a parceria entre as esferas que obteve efeitos positivos. “Nosso Estado é exemplo na área da segurança pública. Aqui na nossa cidade já registramos mais de 100 dias sem Crimes Violentos Letais Intencionais, sendo referência. Assim como na educação com a primeira colocação no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). E muito em breve teremos a inauguração da Usina da Paz. Vamos trabalhar sempre juntos para ajudar o Estado na segurança pública”, disse.

A nova delegacia é a primeira com prédio próprio do distrito. Com ela, servidores e usuários passam a contar uma estrutura de qualidade, que assegura melhores condições de trabalho e atendimento à população.

Segundo o secretário de Segurança Pública, Ualame Machado, a nova unidade representa o reforço e o fortalecimento da segurança pública em diferentes regiões, descentralizando as ações.

“O distrito de Murinin em Benevides tinha uma unidade há algum tempo que era alugada, era um prédio que já estava praticamente inservível, nós há um tempo conseguimos um terreno com a prefeita Luziane e construímos do zero essa delegacia, uma unidade que realmente atende toda a população do distrito e que dá apoio a todos que passam por aqui para que a gente possa estar presente realmente por todo o Pará e onde haja qualquer paraense”, frisou.

Nova Delegacia

A nova unidade conta com dois pavimentos, incluindo salas exclusivas de reconhecimento, facilitando o trabalho de delegados, escrivães, investigadores, além de espaços de atendimento, cartório, depósito, alojamentos (masculino e feminino), copa, carceragens, incluindo mobiliário todo novo.

Para a população, o novo equipamento é garantia de mais segurança para os moradores, representando um sonho antigo. Moradora há 35 anos do distrito, a comerciante Simone Espíndola acompanhou a evolução da obra dia após dia e reforçou a importância do novo prédio.

“Agora chegou o momento dessa inauguração da delegacia, que era um antigo posto. Para nós é muito satisfatório. Vemos que agora tem um órgão dentro do do ramal de Murinin, que representa muito para a gente. É importante para a nossa segurança, para a segurança da comunidade, do lugar, das pessoas, dos comércios e etc. A população cresceu muito, então há um movimento muito grande aqui. E quando não tinha essa segurança, era uma facilidade muito grande de assaltos e de roubos. Agora não, agora eu tenho certeza que vai melhorar”, confirmou.

O titular da delegacia de Murinin, delegado Leonardo Kovalski, explica que a unidade irá atender além do distrito, outras duas localidades: Benfica e Santa Maria do Benfica. Ele destaca ainda que o novo prédio representa uma estrutura mais adequada com maior acessibilidade.

“A Polícia Civil do Pará está comprometida a atender melhor a população com esse espaço novo, mais acessível, que vai melhorar o serviço à população e também está aqui no centro do distrito, facilitando o acesso, assim, para qualquer coisa que a população precisar. Vamos estar aqui com serviço de identificação e o atendimento policial todos os dias”, disse.

Mais estruturas

Em 2024, por meio do Fisp, o Estado investiu R$ 9,2 milhões em reformas prediais nas unidades da Polícia Civil localizadas no interior do Estado. Já em 2023 foram R$ 10 milhões, em reconstruções de sete unidades policiais, entre elas, a de Anajás, Curralinho, Muaná, Salvaterra, Afuá, Xinguara e Barcarena. Além da reconstrução das delegacias, no ano passado já foram feitas manutenções prediais em 46 unidades da Polícia Civil no interior.

O fundo de investimento é gerenciado pela Segup para garantir novas estruturas além de aquisição de equipamentos, sendo um importante recurso que o Estado dispõe.

“O Fisp é um fundo de investimento de segurança pública que a gente consegue melhorar muitas estruturas, da polícia civil em especial. Não só com equipamentos, mas também com prédios próprios. Nós investimos, no ano de 2024, mais de R$ 9 milhões em manutenção de delegacia, construímos a unidade toda praticamente de Itaituba, nova seccional de Itaituba. Em anos anteriores também entregamos várias unidades, entregando neste ano de 2025 a primeira unidade pelo FISP, que é a nova delegacia de Murinin”, finalizou Ualame.