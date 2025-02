Detran alerta para cuidados para um trânsito seguro no período chuvoso

O período mais chuvoso do ano no Pará aumenta a possibilidade de acidentes de trânsito. Pistas molhadas, baixa visibilidade e aquaplanagem são desafios que os motoristas enfrentam nas ruas e rodovias, diariamente. O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA) alerta para os cuidados que os condutores devem ter para evitar acidente e outros problemas.

A redução da velocidade é uma das principais recomendações para garantir a segurança no trânsito durante chuvas intensas. “A primeira regra para uma circulação segura é diminuir a velocidade, pois isso garante tempo de reação para uma frenagem segura”, afirma Ivan Feitosa, coordenador de operações do Departamento de Trânsito do Estado (Detran).

Além da direção defensiva, os motoristas devem redobrar a atenção quanto à manutenção dos veículos. Pneus carecas aumentam o risco de aquaplanagem, freios desgastados podem comprometer a eficiência da frenagem, e limpadores de para-brisa ineficientes prejudicam a visibilidade. Antes de pegar a estrada, é essencial fazer uma revisão geral e garantir que o veículo esteja em boas condições para enfrentar a chuva com segurança.

Adotar atitudes responsáveis no trânsito é fundamental para evitar acidentes e garantir a segurança de todos. Respeitar as normas, dirigir com cautela e manter o veículo em dia são passos imprescindíveis para um trânsito mais seguro, independentemente das condições climáticas.

Um comportamento passível de multa e que pode colocar em risco pedestres e outros condutores é arremessar água ou detritos ao passar por poças. De acordo com o artigo 171 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), usar o veículo para arremessar, sobre pedestres ou veículos, água ou detritos é uma infração média, sujeita a multa de R$ 130,16 e adição de quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O respeito e empatia às outras pessoas deve nortear a conduta no trânsito. “A regra é clara: quem está em um veículo maior deve proteger o veículo menor ou pedestre. Se vejo uma poça d’água à frente e um motociclista próximo, reduzo a velocidade para não espirrar água nele”, explica.