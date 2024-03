Moradores de Breves na ilha do Marajó recebem internet de fibra óptica

A população de Breves, arquipélago do Marajó, localizada no norte paraense, recebeu a instalação de internet de fibra óptica, na última sexta-feira (22). A tecnologia é uma forma de transmissão que permite o tráfego de dados com velocidades próximas à velocidade da luz. Esta é mais uma etapa do Programa Amazônia Integrada Sustentável (PAIS), do Governo Federal.

O principal objetivo do programa é possibilitar a expansão das redes de telecomunicações na região amazônica. A iniciativa conta com a participação do Ministério das Comunicações, Ministério da Defesa, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Nesta etapa, a Infovia 03, que está levando fibra óptica para cidades ribeirinhas do Pará até o Amapá, lançou mais de 620 km de cabos de fibra ótica submersos nos rios amazônicos. A saída foi de Belém, no dia 13 de março, passando pelas cidades de São Sebastião da Boa Vista, Curralinho, Bagre e Breves. E o próximo destino será Macapá (AP), com previsão de chegada ainda na primeira semana de abril.

Para assegurar a boa execução do lançamento dos cabos, 35 militares do Comando Militar do Norte fazem a segurança patrimonial e pessoal deste que é um dos maiores projetos de conectividade do mundo.

Projeto Amazônia Conectada (PAC)

O Exército Brasileiro foi o pioneiro na ação de lançar cabos submersos pelos rios do Norte do Brasil com o Projeto Amazônia Conectada (PAC), em 2015.

"Este projeto nasceu da necessidade de melhorar as comunicações estratégias das organizações militares localizadas na Amazônia, tendo em vista que na época só tínhamos comunicação via satélite. Precisamos aumentar a nossa capacidade de comando e controle dessas organizações com o escalão superior em Manaus.", explicou o Tenente Coronel Anderson Barretto, que é assessor do PAC, lotado no Centro Integrado de Telemática do Exército (CITEx).

Programa Amazônia Integrada Sustentável (PAIS)

(Foto: Ten. Anna Cristina/Divulgação Exército Brasileiro) (Foto: Ten. Anna Cristina/Divulgação Exército Brasileiro)

Foi a partir da experiência positiva no estado do Amazonas, ligando a capital Manaus com municípios mais distantes como São Gabriel da Cachoeira, Tefé e Barcelos, (aonde tem Organizações Militares) que o Governo Federal abraçou a causa e instituiu o Programa Amazônia Integrada Sustentável (PAIS), a partir do Decreto N° 10.800.

A finalidade é expandir a infraestrutura de comunicações na região amazônica por meio da implantação de redes de transporte de fibra óptica, sob a coordenação do Ministério das Comunicações e tendo o Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército e o Centro Integrado de Telemática do Exército como representantes do Ministério da Defesa no seu Comitê Gestor, atuando com agentes de acompanhamento e monitoração do programa.

Para a Defesa, o projeto contribui para melhorias nas comunicações militares na região amazônica com a finalidade de proteger o território nacional. Por suas características de inovação e abrangência, trata-se de um projeto dual (aplicação militar e civil) e que representa um marco histórico nas comunicações do país.

"Diante da necessidade da tecnologia, da inclusão digital, esta é uma ação que vai trazer não só Internet, mas também oportunidades para o comércio local e para o desenvolvimento regional", pontuou Nuno Alves, especialista em projetos de cabos ópticos subaquáticos da Entidade Administradora da Faixa (EAF), entidade não governamental e sem fins lucrativos responsável pela implementação da infovia.

"No Amazonas, através das redes implantadas por meio do Projeto Amazônia Conectada, hospitais começaram a emitir certidões de nascimento online; escolas fazem ensino à distância e muitos jovens já fazem a inscrição do ENEM de forma online, sem ter que se deslocar para capital. E com certeza, num futuro breve, os moradores do Marajó poderão usufruir desses benefícios. Sem contar que teremos também crescentes Índices de Desenvolvimento Humano em municípios do Pará", concluiu o Tenente Coronel Barretto.

O investimento da Infovia 03 é de R$ 98 milhões, beneficiando mais de 2,5 milhões de habitantes. A previsão inicial é levar internet a 38 escolas, cinco unidades de saúde, três fóruns de Justiça, três pontos de defesa e dois centros de pesquisa.

Com informações do Comando Militar do Norte

Eva Pires (Estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)