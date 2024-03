Três suspeitos de crimes sexuais são presos na ilha do Marajó

Três homens foram presos suspeitos de crimes sexuais​, dentre estupro de vulnerável e importunação, na ilha do Marajó, nesta sexta-feira (22), durante a operação “Paz nos Rios”. As prisões foram registradas nas cidades de Curralinho, Portel e Chaves. Os investigados seguem à dis​posição da Justiça.

Naquele primeiro município, policiais do 82º Pelotão Destacado de Polícia Militar (82º PDPM) foram até a ilha da Pataqueira investigar várias denúncias de vítimas, que teriam sido importunadas sexualmente por um homem de 29 anos. A PM não explicou como o suspeito agia. Ele foi localizado e conduzido à delegacia de Polícia Civil.

Portel

Na zona rural de Portel, um homem de 49 anos foi preso suspeito de estupro de vulnerável. Uma menina de 13 anos, vítima do investigado, foi libertada. Segundo a Polícia Militar, a adolescente vivia submetida ao convívio marital com o suspeito.

O comandante do CPR XII, coronel Márcio Abud, explicou que os policiais e dois conselheiros tutelares foram até o rio Acutipereira verificar uma denúncia de estupro de vulnerável.

Chegando ao local, a equipe encontrou a vítima de 13 anos e constatou que ela vivia uma relação marital com o suspeito. Quando a PM chegou, o homem estava na roça com os pais da vítima, que tinham conhecimento do abuso.

Os policiais fizeram uma campana e, após algumas horas, conseguiram prender o suspeito, que teria confessado o crime. O suspeito foi preso e encaminhado, junto com a mãe da adolescente e com a vítima, para a delegacia de Polícia Civil em Portel.

Chaves

Em Chaves, investigadores da delegacia de Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, prenderam um homem suspeito de estuprar a enteada de apenas 10 anos.​

Os policiais chegaram até o homem após uma investigação que resultou num mandado de prisão expedido pela Justiça de Chaves. Os agentes foram até a casa do indiciado, no centro da cidade marajoara, e fizeram a detenção. O suspeito foi encaminhado para a delegacia e se encontra à disposição da Justiça.

As informações são do portal Notícia Marajó.