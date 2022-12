Moradores de Ananindeua têm acesso gratuito à internet em espaços públicos do município

Águas Lindas e internet banda larga são duas coisas que não combinam muito bem. Pelo menos é o que boa parte dos moradores reclamam. Na localidade, que faz parte da periferia de Ananindeua, existe apenas uma empresa que oferece o serviço, mas com mensalidades incessíveis a boa parte dos moradores, que dependem dos chamados dados móveis para se conectar à internet.

VEJA MAIS

Esta semana estes moradores receberam com desconfiança a notícia de que a prefeitura do município iria oferecer internet gratuita aos frequentadores do Complexo de Lazer Parque das Águas, o principal espaço público do bairro. Afinal de contas, essa internet banda larga teria qualidade para atender a alta demanda pelo serviço?

A prefeitura diz que sim. No último sábado (17) foi lançado o projeto Ananin Conectada, no Complexo de Lazer Parque das Águas. O projeto, de acordo com a prefeitura, visa disponibilizar acesso gratuito à internet banda larga para frequentadores da praça que tem 300 m2. A gestão municipal afirma que o sistema do Ananin Conectada tem capacidade para alcançar 400 usuários simultâneos no local.

O Diretor de Planejamento Estratégico da Prefeitura, Ed Wilson contou que o Ananin Conectada na Águas lindas é um projeto piloto para posteriormente, ser implantado em outros locais públicos da cidade. “Nesse primeiro momento, implementamos o Ananin Conectada aqui no Parque das Águas para a população que frequenta o local. Nosso objetivo é ampliar esse projeto em outros locais públicos do Município, como nas Unidades Básicas de Saúde que o paciente vai para uma consulta por exemplo, e já pode estar conectado com o Ananin Conectada”.

A gestão municipal afirma que o sistema do Ananin Conectada tem capacidade para alcançar 400 usuários simultâneos no local (Divulgação/ Ricardo Amanajás/ Ascom PMA)

De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o acesso é feito por meio de cadastro do usuário. “Para garantir a segurança cibernética, evitando fraudes ou invasão de dados, todo usuário vai precisar cadastrar seus dados para gerar seu login e senha. Algo que já é feito em qualquer outro lugar como em restaurantes, por exemplo”, explica o prefeito Erick Monteiro.

Apesar das críticas dos usuários, a prefeitura de Ananindeua afirma que está se modernizando. Este ano foram lançados dois programas para modernizar a administração pública. O “Ananin Digital”, no âmbito da digitalização de todos os processos administrativos que tramitam na prefeitura, e o “Ananin Sus Digital” que já digitalizou 27 Unidades Básicas de Saúde e as duas Policlínicas, implementando o Prontuário Eletrônico; contribuindo para uma melhor integração com as plataformas do Ministério da Saúde.

Essa mesma malha de fibra ótica utilizada pela prefeitura será disponibilizada para algumas áreas de lazer, que serão selecionadas pela prefeitura de acordo com a viabilidade técnica. “o objetivo é começar no parque das águas e ampliar a iniciativa para outros espaços públicos. Essa malha de fibra ótica que a prefeitura dispõe para nossos serviços públicos fica ociosa em horário fora de expediente. E tivemos essa ideia, porque a noite, por exemplo, algumas praças são bastante frequentadas. É mais uma iniciativa para que a população siga no avanço digital” reiterou o prefeito em exercício, Erick Monteiro.