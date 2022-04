Mojuí dos Campos desobriga o uso de máscaras em ambientes abertos e fechados

O município de Mojuí dos Campos publicou na tarde desta terça-feira (12) o decreto de nº 51/2022, que torna facultativo o uso de máscaras em espaços abertos e fechados. No entanto, o uso do item de proteção continua obrigatório em unidades de atendimento à saúde pública e privada. O decreto entra em vigor a partir da data de hoje.

De acordo com prefeito de Mojuí dos Campos, Março Antônio, a medida levou em consideração a cobertura vacinal e o cenário epidemiológico do local.

“A decisão da liberação do uso de máscara se deve fundamentalmente ao avanço da vacinação. Mojuí dos Campos é o campeão de vacinação entre os municípios do oeste do Pará, com 95% de cobertura vacinal da primeira e a segunda dose da vacina contra a covid-19. Temos, portanto, os números de casos positivos de covid-19 em queda e o índice de vacinação em alta”, destacou prefeito.

O decreto enfatiza que fica mantida a obrigatoriedade do uso de máscaras durante a permanência dentro dos estabelecimentos direcionados a saúde.