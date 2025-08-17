Capa Jornal Amazônia
Ministério das Cidades entrega obras de abastecimento de água em toda área urbana de Paragominas

Com a ampliação do sistema de abastecimento, toda a zona urbana do município passa a contar com água tratada e de qualidade.

Jéssica Nascimento
fonte

Inauguração das obras da Estação de Tratamento de Água Uraim vai duplicar capacidade de captação, tratamento e distribuição de água em Paragominas. (Foto: Lucas Lima | Gov.br)

A população de Paragominas, no sudeste do Pará, celebrou nesta sexta-feira (15/08) a entrega das obras de ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade, promovidas pelo Ministério das Cidades. O projeto inclui duas novas Estações de Tratamento de Água (ETAs), novos reservatórios, ampliação da rede de adutoras e melhorias na qualidade do serviço prestado.

O investimento total supera R$ 45 milhões, sendo R$ 30,8 milhões provenientes do Ministério das Cidades. Com a duplicação da capacidade de captação e tratamento de água na ETA Uraim, localizada no bairro Jaderlândia, e a construção de uma nova estação no bairro Nagibão, o abastecimento de água será universalizado em Paragominas. A medida garantirá cobertura a todos os moradores da área urbana, o que representa cerca de 55% da população do município, estimada em mais de 105 mil habitantes.

image Obra vai ampliar serviço de água em Paragominas. (Foto: Lucas Lima)

Inicialmente contratada em 2015, a obra teve início apenas em 2021 e sofreu paralisações. Durante a gestão do ministro Jader Filho, os trabalhos foram retomados e acelerados, resultando na conclusão das principais estruturas. A previsão é de que, até dezembro deste ano, as novas adutoras estejam totalmente implantadas e os hidrômetros instalados, permitindo que o sistema funcione em sua plena capacidade.

“O dia de hoje é motivo de alegria. A união entre o Governo Federal e a Prefeitura de Paragominas permitiu a conclusão dessa importante obra, que vai garantir água de qualidade, com pH adequado, fornecida de forma contínua e confiável. Água é vida, é saúde, e essencial para todas as atividades humanas”, afirmou o ministro Jader Filho.

Já o prefeito de Paragominas, Sidney Rosa, destacou que a nova estrutura tem capacidade para atender o crescimento da cidade por décadas. 

image ETA Uraim. (Foto: Secom-PA)

“Com esses investimentos, mesmo que a população urbana de Paragominas dobre, conseguiremos garantir o fornecimento de água de qualidade. É um marco histórico para o município. Agora, nosso foco será atrair novos recursos para expandir também os serviços de esgotamento sanitário e ampliar ainda mais o atendimento da Sanepar (Agência de Saneamento de Paragominas)”, declarou.

 

