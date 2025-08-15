Capa Jornal Amazônia
Ministério das Cidades entrega duas Estações de Tratamento de Água em Paragominas

Novas estruturas garantem a universalização do abastecimento de água no município do sudeste do Pará

O Liberal
fonte

Em Paragominas, nesta sexta-feira (15), o ministro Jader Filho ao lado de autoridades públicas e moradores na entrega das Estações de Tratamento de Água (Fotos: Lucas Limas / Divulgação)

O Ministério das Cidades universalizou o abastecimento de água em Paragominas, nesta sexta-feira (15), com a entrega de duas novas Estações de Tratamento de Água (ETA). Os novos reservatórios e a nova rede de adutoras cobrem toda a área urbana do município paraense.

A população comemorou a inauguração das obras de ampliação do sistema de abastecimento de água do município. Um investimento de mais de R$ 45 milhões, sendo R$ 30,8 milhões em recursos do Ministério das Cidades.

Ministério das Cidades universaliza o abastecimento de água em Paragominas

“Hoje é um dia  feliz. A parceria entre o Governo Federal e a Prefeitura de Paragominas permitiu que nós possamos concluir essa obra, que vai levar água de qualidade, com o pH correto, com um serviço mais estável e contínuo pra que toda a população de Paragominas utilize deste bem que é tão precioso e necessário quanto a água, pois água é vida, é saúde e é indispensável para as atividades humanas”, destacou o ministro Jader Filho, no ato da entrega das obras.

De acordo com o ministério, a obra vai duplicar a capacidade de captação e tratamento de Água na ETA Uraim, no bairro Jaderlândia, e ampliar o sistema com uma nova ETA no bairro Nagibão. Com isso, os serviços de abastecimento de água serão universalizados em Paragominas, atendendo a todos os moradores da área urbana da cidade, o que representa 55% dos mais de 105 mil moradores do município.

A obra foi contratada em 2015, mas só teve início em 2021, sendo paralisada em seguida. Sob a gestão do ministro Jader Filho, o projeto foi acelerado e as grandes obras físicas foram inauguradas. Até dezembro deste ano, a implantação das novas adutoras do sistema e a instalação de hidrômetros serão finalizadas e o serviço estará operando em plena capacidade. 

O prefeito de Paragominas, Sidney Rosa, afirmou que a expansão do sistema vai garantir o abastecimento de água pelos próximos 20 anos. “Se a população da área urbana de Paragominas dobrar, vamos conseguir atender com água de qualidade graças a esses investimentos. Isso é inédito na história do município".

Palavras-chave

panorama

política

paragominas

ministério das cidades
Política
.
