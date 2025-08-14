Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Ministério das Cidades inaugura ampliação do sistema de água em Paragominas

Obra de R$ 45 milhões vai duplicar capacidade de abastecimento e atender 55% da população do município

O Liberal
fonte

Cerimônia de inauguração está marcada para começar às 11h30, na Estação de Tratamento de Água Uraim, no bairro Jaderlândia (Foto: Divulgação)

O ministro das Cidades, Jader Filho, inaugura nesta sexta-feira (15) as obras de ampliação do sistema de abastecimento de água de Paragominas, no sudeste do Pará. Conforme informações divulgadas pelo Ministério das Cidades, o investimento total ultrapassa R$ 45 milhões, sendo mais de R$ 30,8 milhões provenientes do governo federal, por meio da pasta comandada por Filho. 

Veja mais

image Pará lidera acesso ao microcrédito rural da Caixa no Brasil
Entre dezembro de 2024 e julho de 2025, estado concentrou 53% dos recursos do Pronaf B, segundo o ministro Jader Filho

image Minha Casa, Minha Vida já entregou 1,6 milhão de moradias no Brasil
Presidente Lula participou da cerimônia que beneficiou 7,5 mil pessoas no Norte e Nordeste com novas unidades habitacionais

Serão entregues dois complexos de tratamento de água, localizados nos bairros Jaderlândia e Nagibão. Ainda segundo o Ministério das Cidades, o projeto prevê a duplicação da capacidade de captação, tratamento e distribuição de água, beneficiando diretamente 12 bairros da área urbana e ampliando o fornecimento ao bairro Nagibão.

Com a obra, 55% da população de Paragominas passará a ter acesso a água de qualidade, integrando a meta de universalização do serviço em toda a área urbana do município.

A cerimônia de inauguração está marcada para começar às 11h30, na Estação de Tratamento de Água Uraim, no bairro Jaderlândia. Estão confirmadas as presenças do governador do Pará, Helder Barbalho, do prefeito de Paragominas, Sidney Rosa, além de parlamentares municipais, estaduais e federais, lideranças políticas e a população.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

FEIRA

Cenoura, chuchu e maxixe sofrem queda no preço de mais de 10% no mês julho em Belém, aponta Dieese

Apesar da baixa em julho, feirantes estimam que o preço das hortaliças suba com a chegada do Círio e COP 30.

14.08.25 11h33

investimentos

Ministério das Cidades inaugura ampliação do sistema de água em Paragominas

Obra de R$ 45 milhões vai duplicar capacidade de abastecimento e atender 55% da população do município

14.08.25 10h48

produção

Conab: 11ª previsão da safra 2024/25 indica recorde de 345,23 milhões de toneladas

Resultado representa uma alta de 16% quando comparado com o volume obtido na safra passada 2023/24

14.08.25 9h57

relatório fiscal

Petrobras recolhe R$ 131,7 bi aos cofres públicos no 1º semestre

Valor é composto por R$ 86,5 bilhões em tributos próprios, R$ 31,8 bilhões em Participações Governamentais e R$ 13,4 bilhões em tributos retidos de terceiros

14.08.25 9h48

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Oportunidades de trabalho

Prefeitura de Belém abre 426 vagas em PSS para área da saúde

Há cargos para níveis médio e superior e cada candidato deve se inscrever para apenas uma função, informa a prefeitura

12.08.25 19h51

CONCURSOS DE TI

Concursos de Tecnologia da Informação têm salários de até R$ 22 mil; Pará tem 4 concursos previstos

Editais oferecem vagas para níveis médio e superior, com oportunidades em todo o país; estado do Pará concentra quatro concursos com banca definida para área de TI.

11.08.25 7h15

moradia

Belém vira destaque nacional no mercado imobiliário: atratividade é impulsionada pela COP 30

A cidade subiu 17 posições no índice de demanda imobiliária, se consolidando como um novo polo de interesse

07.08.25 7h26

Qual o valor?

Você sabe quanto custa a moeda de 50 anos do Banco Central? Confira o valor!

A unidade foi produzida em aço inoxidável e revestida de bronze

27.07.25 17h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda