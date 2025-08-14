Ministério das Cidades inaugura ampliação do sistema de água em Paragominas

O ministro das Cidades, Jader Filho, inaugura nesta sexta-feira (15) as obras de ampliação do sistema de abastecimento de água de Paragominas, no sudeste do Pará. Conforme informações divulgadas pelo Ministério das Cidades, o investimento total ultrapassa R$ 45 milhões, sendo mais de R$ 30,8 milhões provenientes do governo federal, por meio da pasta comandada por Filho.

Serão entregues dois complexos de tratamento de água, localizados nos bairros Jaderlândia e Nagibão. Ainda segundo o Ministério das Cidades, o projeto prevê a duplicação da capacidade de captação, tratamento e distribuição de água, beneficiando diretamente 12 bairros da área urbana e ampliando o fornecimento ao bairro Nagibão.

Com a obra, 55% da população de Paragominas passará a ter acesso a água de qualidade, integrando a meta de universalização do serviço em toda a área urbana do município.

A cerimônia de inauguração está marcada para começar às 11h30, na Estação de Tratamento de Água Uraim, no bairro Jaderlândia. Estão confirmadas as presenças do governador do Pará, Helder Barbalho, do prefeito de Paragominas, Sidney Rosa, além de parlamentares municipais, estaduais e federais, lideranças políticas e a população.