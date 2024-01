As matrículas para a rede estadual de ensino seguem abertas até quinta-feira (18), conforme anunciado pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc). A partir desta segunda-feira (15), as matrículas estão disponíveis para ampla concorrência, ou seja, para aqueles que, por algum motivo, não conseguiram realizar a inscrição dentro do período divulgado anteriormente — entre 6 e 14 de janeiro. As inscrições podem ser feitas 100% online no site de matrículas. Se houver necessidade, os pais ou responsáveis também podem realizar o processo presencialmente em uma escola estadual.

Para a matrícula, pais, responsáveis ou estudantes maiores de 18 anos deverão fazer um cadastro no site. No sistema, será necessário informar o número do CPF e seguir os próximos passos. Na página de abertura do site há um manual para auxiliar os usuários no preenchimento dos dados, caso tenham dúvidas. Vale lembrar que desde o dia 26 de dezembro os estudantes da rede podem solicitar a transferência entre escolas. Basta procurar a escola de origem e solicitar a transferência, em seguida, procurar a nova escola e solicitar a vaga.

Documentação

Após a confirmação da matrícula no site da Seduc, o responsável ou o próprio estudante terá que entregar a documentação na secretaria da escola, com os seguintes documentos: CPF do estudante; certidão de nascimento ou casamento; Histórico Escolar original ou ressalva; comprovante de residência; duas fotos 3x4 idênticas e recentes, e certificado original e cópia ou atestado de conclusão do ensino fundamental, para os estudantes que cursarão o ensino médio.

Até o momento, 231.317 estudantes já realizaram a rematrícula no Estado, enquanto outros 70.862 estudantes foram matriculados na rede estadual por meio do acordo com as redes municipais através do Sistema Integrado de Matrícula. Foi realizado, ainda, entre 6 e 14 de janeiro, o processo de Matrícula 2024 para novos estudantes, ou seja, aqueles que ainda não possuem vínculo com a rede estadual de ensino do Pará. O processo de matrículas começou no início de dezembro em parceria com as secretarias municipais de educação que aderiram ao chamamento da Seduc, com o objetivo de melhorar a integração de processos entre todas as escolas da rede pública de educação do Pará.

Aprimoramento

"É fundamental assegurarmos que todos tenham acesso às vagas nas escolas; ninguém deve ficar para trás. Neste ano, estamos aprimorando o que foi construído ao longo dos anos no Pará. Um exemplo é o processo de matrícula online, que em 2024 está sendo aperfeiçoado para proporcionar mais conforto e precisão às famílias. Agora, por meio do site, pais, mães e responsáveis podem garantir a matrícula de forma muito mais rápida, de forma imediata. Além disso, de forma inédita, estabelecemos parcerias com as redes municipais para tornar esse processo ainda mais eficiente", disse Rossieli Soares, secretário da Seduc.