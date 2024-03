Maré alta provoca erosão em vila de Maracanã no Pará

A alta das marés na vila do 40 do Mocooca, em Maracanã, região do nordeste paraense, provocou o desbarrancamento de uma área de orla na rua Geraldo Manso Palmeira na última segunda-feira (11). Segundo os moradores da região, o deslizamento já é um problema antigo e, em época de chuvas fortes — como é observado nos últimos dias em todo o Pará —, o problema se torna ainda mais crítico.

Em vídeo enviado à Redação Integrada de O Liberal, as imagens mostram o rastro de destruição causado pela erosão. No registro, é possível observar que parte do asfalto foi destruído e que a beirada da calçada às margens da orla ficou parcialmente atingida.

A situação é ainda mais preocupante porque o desabamento ocorre perto de diversas casas, colocando em risco a vida dos moradores, conforme relatos da comunidade local.

Morador da região, Júlio Modesto relata que a erosão é constante na região e que já causou inúmeros prejuízos à população. Algumas pessoas já precisaram abandonar a própria casa devido à destruição. "O desabamento acontece já háa vários anos, porém desde 2019 isso é do conhecimento do MPF [Ministério Público Federal] e das autoridades estaduais. E é causado sempre pelas marés altas. Mais de 30 moradores já tiveram suas casas levados pela erosão", relata.