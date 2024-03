Belém terá chuvas no período do dia ao longo da semana, diz Inmet

As chuvas ao longo da semana, em Belém, estão previstas para a parte do dia, como aponta previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), divulgada pelo meteorologista José Raimundo Souza, nesta segunda-feira (11). O Inmet divulgou um Alerta Laranja (chuvas intensas e com grau de severidade - perigo) para o período entre às 10h desta segunda-feira (11) até as 10h desta terça (12), como repassado pela Prefeitura de Belém.

Ainda segundo o Inmet, o volume de chuva registrado entre às 15h30 e 17h, durante o temporal desta segunda-feira (11), na Grande Belém, foi de 42 mm. Esse número, somado aos 126,03 mm, que já choveu, até então no mês de março, totaliza 168,03 mm. Somente na Grande Belém, a média de chuvas esperada para março é de 506,3 mm, conforme previsão feita anteriormente pelo instituto. Ou seja, até o momento, já choveu cerca de 33,2% previsto para este mês.

.

Por outro, as chuvas também deverão coincidir com a alta das marés, ainda segundo a previsão do Inmet. A primeira e mais alta maré prevista para esta terça-feira (12) se dará às 00h38, com 3.7 metros, mas sem coincidir com chuva na região metropolitana. Essa coincidência poderá ser verificada por ocasião da segunda maré alta do dia, de 3.6 metros no começo da tarde. De acordo com o estudo do Instituto, a partir desta terça, as marés começam a diminuir de altura, e as chuvas diminuem a partir de quarta até quinta-feira (14).

As chuvas são provocadas pela presença da Zona de Convergência Intertropical (ZCI). Já as marés altas são provocadas a partir da atração que a Lua exerce sobre a Terra. A maré alta de 3.6 metros prevista para ocorrer às 12h53 desta terça-feira (12) poderá coincidir com chuva na Grande Belém, tendo, inclusive, repercussão sobre a área do Complexo do Ver-o-Peso, na área central da capital paraense, como também foi verificado, nesta segunda-feira (11).

Semana

De sexta-feira (15) para sábado (16), na Grande Belém poderá ocorrer chuva prolongada por cerca de 24 horas, com poucas interrupções, como parte de um fim de semana chuvoso na região metropolitana de Belém. Podem ocorrer, inclusive, temporais. Por se tratar de um mês chuvoso, as chuvas permanecerão nas regiões do Pará ao longo desta semana, e com maior intensidade no norte, litoral e oeste do Estado.

"Até agora, em março choveu em torno de 168,3 milímetros, incluindo a chuva dessa tarde de segunda-feira (11), das 15h30 até as 17h, que totalizou 42 milímetros. A média histórica do mês para a RMB é de 506.3 milímetros, e isso quer dizer não deverá ser atingida essa média", destacou José Raimundo Souza, do Inmet. A RMB deverá registrar no mês 450 milímetros de chuvas.

Nos primeiros seis dias, a Grande Belém registrou 15 milímetros de chuva, sendo que as maiores chuvas ocorreram entre os dias 7 e 11, totalizando 110 milímetros. Do dia 7 para o dia 8, foram verificados 28.8 milímetros; do dia 8 ao dia 9, foram 50.8 milímetros. De domingo (10) para esta segunda-feira (11), foram 30.4 milímetros de chuva.

Semana e marés

No período de 11 a 14, ou seja, de segunda a quinta-feira desta semana, a previsão é de chuvas na Grande Belém, chegando em torno de 50 milímetros. Na sexta (15), no sábado (16) e no domingo (17), as chuvas serão mais intensas, podendo chegar na faixa de 80 milímetros.

Nas demais regiões

Chuvas fortes estão previstas, nesta semana, para o norte do Pará, onde se situa o Arquipélago do Marajó e no nordeste do Estado, abrangendo, basicamente, Salinópolis e Marudá. Para o sul e sudeste do Pará está prevista menor quantidade de chuva. Mas, no oeste paraense, ainda tem muita chuva.