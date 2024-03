Diversos pontos de Belém registram fortes chuvas e alagamentos pelo segundo dia consecutivo

Belém registrou mais uma tarde de fortes chuvas nesta segunda-feira (10), causando transtornos em diversos pontos da cidade. Foi o segundo dia consecutivo de temporais que atingiram a capital paraense, deixando pontos de alagamentos, além de prejudicar o ir e vir de pedestres e afetar o trânsito nas principais vias. A chuva, que começou por volta das 16h, durou pouco mais de uma horas, mas foi o suficiente para gerar diversos problemas. Entre as áreas afetadas, está o bairro do Marco.

Na avenida Almirante Barroso, muitas eram as pessoas que aguardavam o ônibus em uma parada localizada entre as travessas Perebebuí e Lomas Valentina. Por conta da grande quantidade de passageiros no local para aguardar a condução, muitos precisavam aguardar fora da cobertura do ponto de ônibus, ficando expostos à chuva. O mesmo problema também foi observado em frente a uma instituição de ensino na avenida.

Também na Almirante Barroso, uma poça d'água se formou na esquina da Lomas Valentina. Quem precisava atravessar a rua, precisou meter o pé na água e seguir viagem — mesmo com a água na altura da canela. Ainda na Almirante Barroso, na tentativa de evitar pegar o banho de chuva, ciclistas que trafegavam pela ciclofaixa da avenida usavam capa de chuva para se proteger. Já outros pedestres se protegiam usando sombrinhas para atravessar de um lado para o outro.

Enquanto a chuva não passava, outra solução para os pedestres era se abrigar nas calçadas embaixo da cobertura ao redor de residências e estabelecimentos comerciais. E ainda por conta da chuva, o trânsito na avenida Almirante Barroso apresentou lentidão. Por volta das 18h, o tráfego estava congestionado pelo perímetro e uma longa filas de veículos se formou. Devido à pista molhada, os condutores precisaram redobrar a atenção e diminuir a velocidade para não causar acidentes.

