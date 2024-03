Poste pega fogo no bairro Marco, em Belém, em meio à chuva nesta segunda-feira

Um poste de energia pegou fogo durante a forte chuva na tarde desta segunda-feira (11) em Belém. O caso foi registrado na avenida João Paulo II com a travessa Timbó, no bairro do Marco. Segundo relatos de moradores da área, as explosões no poste iniciaram depois de um curto-circuito, que começou por volta das 17h30. Apesar do problema, ninguém foi atingido.

Com o curto-circuito, imediatamente, o poste começou a soltar fumaça e faíscas, assustando os moradores da área. Devido ao incêndio, muitos pedestres e ciclistas evitavam passar ao redor da calçada onde o poste está localizado a fim de evitar acidentes. O trecho é bastante movimentado e uma das principais rotas alternativas da capital. Apesar disso, no momento do incêndio no poste, poucas pessoas passavam pela calçada.

Por conta disso, diversas residências e estabelecimentos ficaram sem energia elétrica, como relata o radialista Silvano Santos, de 50 anos, que é morador da área e estava reformando uma loja. “O curto-circuito está prejudicando [o trabalho], porque aqui do lado tem uma sorveteria, no outro lado tem uma clínica. E também tem uma loja que estamos reformando. Está prejudicando. Faltou luz. Uma hora ficou sem energia”, afirma.

Até o momento, não se sabe o que, de fato, causou o curto-circuito. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Equatorial Energia. A reportagem aguarda retorno.