Maré alta alaga ruas no entorno do Complexo do Ver-o-Peso nesta segunda-feira

A maré alta alagou ruas no entorno do Complexo do Ver-o-Peso nesta segunda-feira (11). Entre as ruas que ficaram submersas estão Boulevard Castilhos França e suas transversais, 15 de Novembro e a esquina da rua João Alfredo com a avenida Portugal.

O alagamento causou transtornos para feirantes, lojistas e consumidores. A maré alta também deixou o trânsito lento nesta área do centro comercial.

A maré começou a subir a partir das 11 horas. E, por volta das 13h10, começou a chover. A Marinha do Brasil alertou, nesta segunda-feira, para os dias e horários de picos das marés em Belém entre os meses de março a abril.

Nesta segunda-feira (11) e amanhã, terça-feira (12), a maré atingirá 3,7 metros. E, no período de 9 e 10 de abril, o nível chegará em 3,6 metros - a média local é de 1,81. Navegantes, comunidades pesqueiras e esportistas deverão consultar a evolução das condições climáticas e adotar cautela.

As informações constam na Tábua de Marés do Porto de Belém, publicada anualmente pelo Centro de Hidrografia da Marinha. Localizado na Baía do Guajará, distante 120 quilômetros do Oceano Atlântico, o Porto de Belém sofre influência direta das marés, que são os movimentos verticais das águas dos mares provocados pela atração que a lua e, secundariamente, o sol, exercem sobre os oceanos.