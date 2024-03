Marinha do Brasil alerta para dias e horários dos picos das marés em Belém; confira

A Marinha do Brasil alerta para os dias e horários de picos das marés em Belém entre os meses de março a abril. Nesta segunda-feira (11) e amanhã, terça-feira (12), a maré atingirá 3,7 metros. E, no período de 9 e 10 de abril, o nível chegará em 3,6 metros - a média local é de 1,81. Navegantes, comunidades pesqueiras e esportistas deverão consultar a evolução das condições climáticas e adotar cautela.

As informações constam na Tábua de Marés do Porto de Belém, publicada anualmente pelo Centro de Hidrografia da Marinha. Localizado na Baía do Guajará, distante 120 quilômetros do Oceano Atlântico, o Porto de Belém sofre influência direta das marés, que são os movimentos verticais das águas dos mares provocados pela atração que a lua e, secundariamente, o sol, exercem sobre os oceanos.

O que determina quando a maré estará baixa ou alta, ou o quanto a maré vai subir e descer, é a disposição entre lua, sol e Terra, combinados à rotação da Terra. As maiores projeções de marés são registradas nos dias em que a lua está na fase cheia ou nova. Especificamente em março, as marés mais altas são registradas devido à passagem do sol pelo plano do Equador terrestre, associados a fortes chuvas e aumento do nível do rio.

Tábua de Maré (Porto de Belém)

MARÇO

11/03: 12h15 – 3.6m (alerta de risco alto durante a tarde);

12/03: 00h38 – 3.7m e 12h53 – 3.6m (alerta de risco alto durante a madrugada e a tarde);

13/03: 01h24 – 3.7m e 12h53 – 3.6m (alerta de risco alto durante a madrugada e a tarde);

24/03: 11h26 – 3.3m e 23h32 – 3.3m (alerta de risco alto durante a tarde e a noite);

25/03: 11h58 – 3.3m (alerta de risco alto durante a tarde);

ABRIL

09/04: 11h45 – 3.6m (alerta de risco alto durante a tarde);

10/04: 00h23 – 3.6m e 12h26 – 3.6m (alerta de risco alto durante a madrugada e a tarde).

Fonte: Centro de Hidrografia da Marinha