Belém segue com previsão de maré alta ao longo desta semana; confira os horários

Seguindo a mesma tendência observada nas últimas semanas, Belém continua a registrar maré alta ao longo desta semana. Nesta terça-feira (23), a maré alta em Belém será às 21h58, quando os rios bateram o nível máximo de 3,1 metros. Já nesta quarta-feira (24), o maior nível das marés será às 22h41, atingindo o nível máximo de 3,1 metro. Os dados são divulgados pela Marinha do Brasil.

E na quinta-feira (25), a maré poderá chegar a 3,1m às 11h21 e 3,4m pela parte da noite às 23h17. Na sexta-feira (26), os níveis mais graves serão registrados às 12h01 (3,1m) e às 23h56 (3,4m). E no fim de semana, o registro das marés para o sábado (27) foi divulgado apenas uma das marés com maior elevação: 3,2m, às 12h35. Quanto ao domingo (28), as marés devem atingir 3,4m às 00h30 e 3,01m às 13h08.

O registro de marés pode causar estragos, caso coincida com chuvas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu novo alerta de perigo potencial (alerta amarelo) por risco de chuvas intensas em Belém, das 10h45 da terça-feira (23) até as 10h desta quarta-feira (24). De acordo com o Inmet, a intensidade das chuvas em Belém será entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. A velocidade do vento também vai ser intensa, entre 40-60 km/h.

Ainda dados do Inmet, a quinta e a sexta-feira devem ser marcadas por muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas na capital paraense. No sábado, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Até esta quarta-feira (25), o Inmet não chegou a divulgar a previsão para o domingo.

Outra recomendação da Defesa Civil Municipal é que as pessoas que, por algum motivo, estiverem na rua durante a chuva busquem abrigo em locais seguros, longe de árvores. Em qualquer situação de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo número 190. “Orientamos, principalmente para os bairros que ficam abaixo do nível do mar, que durante as fortes chuvas as pessoas desliguem seus eletrodomésticos e, se possível, evitem sair às ruas para não ter contato com água suja”, explica o presidente da Comissão de Defesa Civil de Belém, Claudionor Corrêa.

Tábua de marés para Belém:

Quarta (24):

10h38: 3,1m

21h58: 3,1m

Quinta (25):

11h21: 3,1m

23h17: 3,4m

Sexta (26):

12h01: 3,1m

23h56: 3,4m

Sábado (27):

12h35: 3,2m

Domingo (28):

00h30: 3,4m

13h08: 3,01m

Fonte: Marinha do Brasil

Previsão do tempo para os próximos dias em Belém:

24/01 - Quarta-feira: Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas

25/01 - Quinta-feira: Muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas

26/01 - Sexta-feira: Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas

27/01 - Sábado: muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

Fonte INMET