Marcha para Jesus: 13ª edição do evento deve levar dez mil pessoas às ruas de Castanhal

A Marcha para Jesus completará 13 anos, só em Castanhal, no nordeste do estado. E depois de três anos sem o evento, que reúne uma multidão de cristãos pelas ruas do município, a Marcha volta neste sábado (9). De acordo com a organização, a Associação Cultural Cristã de Castanhal, a expectativa é de reunir um público de cerca de 10 mil pessoas.

O público máximo foi no ano de 2019, quando foram às ruas cerca de 7 mil pessoas. “A Marcha para Jesus de Castanhal promete uma "volta triunfal" e deve atrair milhares de cristãos de todas as igrejas de Castanhal e cidades próximas como Inhangapi, Terra Alta, São Francisco do Pará, que foram convidados pela Associação Cultural Cristã de Castanhal que coordena a marcha a partir deste ano”, explicou o diretor do evento, David Rocha.

VEJA MAIS

O percurso é o mesmo de todos os anos. Inicia às 16h na praça do Cristo, percorre a avenida Barão do Rio Branco, rua Quintino Bocaiuva até a praça do Estrela. Um trio elétrico com ministérios de louvores, arrastam os cristãos que caminham louvando, adorando a Jesus e orando.

A Marcha para Jesus de Castanhal, que já é patrimônio imaterial do estado do Pará, esse ano vem com slogan “A Marcha de todos os cristãos”. De acordo com o presidente da Associação Cultural Cristã de Castanhal, o objetivo é fazer com que o evento não seja mais somente dos cristãos evangélicos, mas dos católicos também. “Estamos unidos em um só propósito que é levar mais de Jesus para todo mundo e para isso não queremos mais que seja somente para as igrejas evangélicas e por isso convidamos e os católicos e estaremos juntos nessa caminhada com os nossos irmãos do Terço do Homens”, enfatizou Ronaldo Benchimol.

Para Ana Carolina Silva a volta da Marcha representa um recomeço e também a oportunidade de festejar a vida. “Para quem acompanha desde 2012 como eu é uma vitória estar esse ano, mais uma vez na caminhada. Eu tive covid e graças a Deus estou viva e vu celebrar”, disse.

“A marcha começou em 2011, era realizada pelo conselho de pastores na época, que após acompanharem as marchas de São Paulo e Belém, viram a necessidade de realizar o evento em Castanhal”, contou Davi Rocha.

Programação musical

No encerramento do evento irão se apresentar na concha acústica da praça do Estrela as bandas Som Manancial, Peterson Júnior e banda, Jovem Samba, de Belém e um coral de jovens.