Marcha para Jesus: após dois anos, cristãos celebram a retomada da manifestação

Depois de dois anos, cristãos de diferentes religiões, movimentos e comunidades se reuniram, na tarde de sábado (25), para a realização da 23º Marcha para Jesus, programação que estava suspensa por conta da pandemia de covid-19. A concentração do ato foi na Praça da República, de onde saiu um trio elétrico conduzindo os participantes pela avenida Nazaré até a Praça da Leitura, em São Brás. Ao final, foi realizado um show gospel.

Em Belém, a Marcha para Jesus é organizada pela Ordem dos Ministros Evangélicos/Sessão Pará (OMEB). Neste ano, a programação trouxe o tema "Todas as tribos, todas as raças, todas as vozes" e contou com a participação de artistas nacionais e locais. "As pessoas estão sedentas por esse momento, por isso esperamos um grande público. É maravilhoso estar aqui para adorarmos ao Senhor juntos depois de tanto tempo", afirmou Silmara Lima, representante da organização do evento.

A programação tem como objetivo promover a unidade entre as pessoas por meio de músicas, orações, pregações e expressões artísticas, como forma de abençoar a capital paraense. Bastante animada, a adolescente Letícia Barroso, de 14 anos, participou da marcha pela primeira vez, junto com a comunidade que frequenta. “Eu estou muito emocionada! Eu gosto de participar desses eventos e espero que lote para que o povo de Belém saiba que estamos aqui para adorar a Deus", destacou.

Quem também não escondeu a emoção foi o pastor Jackson Soeiro, responsável pela oração de abertura da manifestação. Ele já participou de outras edições da marcha, contudo, este ano foi diferente. "Esse momento representa, além de um momento de euforia e alegria, representa pra Belém um momento de profetizar bençãos sobre as famílias, os doentes e os nossos governantes. Pra mim é uma emoção muito grande pela oportunidade que me deram de abrir a programação com uma oração. Eu cresci só acompanhando como espectador, hoje vou fazer parte dela como um todo", revelou.