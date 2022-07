Presidente do Sindicato Rural de Castanhal fala sobre a expectativa para a 53ª Expofac

Qual a expectativa para a 53ª Exposição e Feira Agropecuária de Castanhal (Expofac 2022), a primeira após dois anos de restrições por causa da pandemia da covid-19?

As melhores possíveis com portões liberados todos os dias do evento. Proporcionando aos visitantes livre acesso aos espaços que a EXPOFAC disponibiliza para visitação.

O que foi preparado para este retorno da Expofac?

O Sindicato Rural de Castanhal preparou muitas novidades para a 53ª Expofac: uma área do parque de diversões ampliada, atrações diversificadas contemplando o que há de melhor em nosso estado, uma semana com programações técnicas, palestras, seminários, 3ª edição da corrida da Expofac, Cavalgada e muito mais, e com acesso liberado aos visitantes todos os dias do evento.

Quais os desafios em preparar um evento tão grandioso?

Os desafios são inúmeros, desde financeiros, pelo alto custo do evento, como confirmação de atrações, exposições de animais, entre outros, mais o Sindicato Rural acredita na força do Agro e conta com a participação de todos para garantir o sucesso do evento EXPOFAC.

A Expofac já foi considerada uma das melhores feiras de agronegócios do estado do Pará. Atualmente, as feiras que tem mais destaque são as das regiões sul e sudeste do estado. Como colocar a Feira de Castanhal novamente nesse ranking?

O Agronegócio é a maior potência do nosso país e nosso município detém uma grande parcela de grandes produtores rurais do estado, então precisamos fortalecer essa cadeia e a 53ª EXPOFAC, que nunca saiu deste ranking, certamente confirmará o sucesso que sempre foi, destacando as tecnologias do há de melhor.

Qual a expectativa de negócios para esse ano durante a 53ª Expofac?

O Sindicato Rural de Castanhal espera movimentar em 2022 aproximadamente 30.000,00 trinta milhões de reais em negócios, gerando empregos, comercializando produtos, proporcionando entretenimento, realizando assim o maior evento do agronegócio de nossa região.