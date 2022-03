Marabá dispensa o uso obrigatório de máscara contra a covid-19

Nos bastidores de órgãos municipais de Saúde, em Marabá, as equipes têm ciência da desobrigação do uso de máscara em locais abertos no município, no sudeste do estado, a partir da próxima semana.

A decisão está alinhavada em decreto da prefeitura, que deve publicá-lo na terça-feira (15), para a entrada em vigor da nova determinação na quarta-feira (16). A gestão municipal foi orientada pelo Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus, que manteve reunião na última quarta-feira.

Os sites da região como o Ze Dudu e o Correio de Carajás também divulgam a notícia. O Correio com exclusividade traz uma entrevista com o vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Luciano Lopes Dias, nesta sexta-feira (11).

Luciano Dias pondera que após cerca de dois anos do uso obrigatório do dispositivo de proteção, há países flexibilizando o uso pelo mundo inteiro. O Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, em Marabá, também tomou essa iniciativa, e orienta a prefeitura neste sentido.

O prefeito de Marabá, Tião Miranda, acatou a orientação do Comitê e os marabaenses, a partir do decreto poderão andar sem a máscara em ambientes abertos. Em locais fechados, porém, a obrigatoridade do uso será mantida, por certo período, até nova avaliação do cenário epidemiológico.

O secretário de Saúde garantiu que esta será a única flexibilização que estará presente no decreto da próxima semana e foi tomada com base na análise da situação nos hospitais e unidades básicas de saúde da rede municipal.