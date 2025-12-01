Manifestação de fé sobre as águas, Círio de Caraparu será realizado na próxima segunda-feira (8)

Na próxima segunda-feira (8) será realizado o Círio Fluvial de Nossa Senhora da Conceição, festividade tradicional de Santa Izabel do Pará. A procissão sobre as águas reúne devotos em canoas, remos e caiaques, em um trajeto que inicia às 5h da manhã, com destino à vila de Caraparu, onde será realizada a Santa Missa às 10h30. A 107ª edição do Círio traz o tema “Com Maria Imaculada, Somos Peregrinos da Esperança” para 2025.

No domingo (7), será realizada a trasladação. A saída será às 19h, percorrendo as principais ruas da comunidade de Caraparu, com retorno para a igreja, onde acontecerá uma missa campal. Já na segunda-feira (8), a programação inicia às 5h da manhã, como explica Ana Cláudia Farias, coordenadora de divulgação do Círio.

“Teremos a alvorada com batida do sino e cânticos católicos, em homenagem à Nossa Senhora da Conceição. Em seguida, a procissão fluvial segue até a localidade Cacau, com momento de acolhida e escuta da palavra às 7h na capela do Cacau”, destaca Ana. A procissão fluvial irá sair às 8h, com destino à Vila de Caraparu. Ao chegar no local, irá percorrer as principais ruas da comunidade. A Santa Missa será celebrada às 10h30.

História

O primeiro Círio Fluvial foi realizado por José Ferreira de Souza no dia 8 de dezembro de 1919. Os primeiros círios eram realizados em canoas chamadas "reboque", depois, foram conduzidos por gôndola puxada por escaler a remo, por homens vestidos de marinheiro. Os mesmos eram acompanhados por diversas irmandades, em suas embarcações, todas enfeitadas com bandeirinhas e banda de música composta por elementos da localidade, tocando hinos sacros. Os romeiros se deslocavam pelas margens do rio até a vila.

O nicho era enfeitado com flores feitas por uma florista chamada Amância. A igreja era ricamente enfeitada pelo Sr. José Ferreira de Souza, que levava um mês para concluir seus trabalhos. O arraial era iluminado por carbureto acetileno, as novenas eram cantadas por corais de Belém. Também durante a festa, o responsável pela catequese preparava as crianças para receberem a eucaristia.

Programação

6/12

Encontro das Imagens

7/12

Trasladação com saída da igreja

8/12

Círio Fluvial de Nossa Senhora da Conceição

9/12 a 12/12

Novenas em honra a Nossa Senhora da Conceição e arraial com as famílias e as comunidades vizinhas

13/12

Círio das crianças, saída às 8h da igreja. Durante a noite, haverá o encerramento da festividade com leilões, bingos e atrações musicais.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades