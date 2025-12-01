Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Manifestação de fé sobre as águas, Círio de Caraparu será realizado na próxima segunda-feira (8)

A 107ª edição da tradicional festividade de Santa Izabel do Pará traz o tema “Com Maria Imaculada, somos peregrinos da esperança” para 2025

Ayla Ferreira
fonte

A procissão sobre as águas reúne devotos em canoas, remos e caiaques. (Foto: Tarso Sarraf / Arquivo O Liberal)

Na próxima segunda-feira (8) será realizado o Círio Fluvial de Nossa Senhora da Conceição, festividade tradicional de Santa Izabel do Pará. A procissão sobre as águas reúne devotos em canoas, remos e caiaques, em um trajeto que inicia às 5h da manhã, com destino à vila de Caraparu, onde será realizada a Santa Missa às 10h30. A 107ª edição do Círio traz o tema “Com Maria Imaculada, Somos Peregrinos da Esperança” para 2025.

VEJA MAIS

image Papa pede libertação de estudantes e professores feitos reféns por sequestradores na Nigéria
Mais de 200 pessoas são mantidas reféns após sequestro em escola católica

image Romaria da Acessibilidade é realizada pela primeira vez no Círio de Breves
Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré esteve presente acompanhando os fiéis por 1h20

No domingo (7), será realizada a trasladação. A saída será às 19h, percorrendo as principais ruas da comunidade de Caraparu, com retorno para a igreja, onde acontecerá uma missa campal. Já na segunda-feira (8), a programação inicia às 5h da manhã, como explica Ana Cláudia Farias, coordenadora de divulgação do Círio.

“Teremos a alvorada com batida do sino e cânticos católicos, em homenagem à Nossa Senhora da Conceição. Em seguida, a procissão fluvial segue até a localidade Cacau, com momento de acolhida e escuta da palavra às 7h na capela do Cacau”, destaca Ana. A procissão fluvial irá sair às 8h, com destino à Vila de Caraparu. Ao chegar no local, irá percorrer as principais ruas da comunidade. A Santa Missa será celebrada às 10h30.

História

O primeiro Círio Fluvial foi realizado por José Ferreira de Souza no dia 8 de dezembro de 1919. Os primeiros círios eram realizados em canoas chamadas "reboque", depois, foram conduzidos por gôndola puxada por escaler a remo, por homens vestidos de marinheiro. Os mesmos eram acompanhados por diversas irmandades, em suas embarcações, todas enfeitadas com bandeirinhas e banda de música composta por elementos da localidade, tocando hinos sacros. Os romeiros se deslocavam pelas margens do rio até a vila. 

O nicho era enfeitado com flores feitas por uma florista chamada Amância. A igreja era ricamente enfeitada pelo Sr. José Ferreira de Souza, que levava um mês para concluir seus trabalhos. O arraial era iluminado por carbureto acetileno, as novenas eram cantadas por corais de Belém. Também durante a festa, o responsável pela catequese preparava as crianças para receberem a eucaristia.

Programação

6/12

Encontro das Imagens

7/12

Trasladação com saída da igreja

8/12

Círio Fluvial de Nossa Senhora da Conceição

9/12 a 12/12

Novenas em honra a Nossa Senhora da Conceição e arraial com as famílias e as comunidades vizinhas 

13/12

Círio das crianças, saída às 8h da igreja. Durante a noite, haverá o encerramento da festividade com leilões, bingos e atrações musicais.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Círio Fluvial de Nossa Senhora da Conceição

vila de caraparu
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

CINEMA

'Festival Amazônias' exibe mais de 40 filmes em Bragança

Segunda edição do evento ocorre de 3 a 6 de dezembro com programação gratuita em três bairros da cidade

02.12.25 17h39

POLÍCIA

Semana do Marinheiro terá atendimentos de saúde e programações culturais no Pará; confira

Os eventos começam a partir da próxima quinta-feira (4/12) e vão até o dia 14 deste mês

02.12.25 12h41

POLÍCIA

Operação mira grupo que fraudava benefícios do INSS no Pará e em mais dois estados

A investigação aponta que o grupo realizava reativações indevidas de benefícios previdenciários por meio de acessos remotos aos sistemas do INSS, causando um prejuízo estimado em R$ 143 milhões

02.12.25 12h11

DETERMINAÇÃO

Justiça suspende obra da 'ponte fantasma' em Parauapebas sob pena de multa à prefeitura

A obra, prevista no Contrato Administrativo nº 20230451/2023, é alvo de suspeitas de irregularidades na gestão do prefeito Aurélio Goiano (Avante)

01.12.25 12h01

MAIS LIDAS EM PARÁ

TUMULTO

Prefeita de Oeiras do Pará é filmada em briga com mulher durante ação e se pronuncia nas redes

Vídeos que circulam nas redes mostram Gilma Ribeiro (PP) desferindo tapa; gestora se pronunciou e afirmou que tentava proteger equipe de ameaças

29.11.25 22h22

SAÚDE

Jovens de 20 a 34 anos concentram a maioria dos novos casos de HIV e Aids no Pará

Os números e a prevenção ganham visibilidade nesta segunda-feira (1/12), no Dia Mundial de Combate à Aids, data, instituída pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1988

01.12.25 8h00

DETERMINAÇÃO

Justiça suspende obra da 'ponte fantasma' em Parauapebas sob pena de multa à prefeitura

A obra, prevista no Contrato Administrativo nº 20230451/2023, é alvo de suspeitas de irregularidades na gestão do prefeito Aurélio Goiano (Avante)

01.12.25 12h01

POLÍCIA

Semana do Marinheiro terá atendimentos de saúde e programações culturais no Pará; confira

Os eventos começam a partir da próxima quinta-feira (4/12) e vão até o dia 14 deste mês

02.12.25 12h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda