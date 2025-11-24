Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Papa pede libertação de estudantes e professores feitos reféns por sequestradores na Nigéria

Mais de 200 pessoas são mantidas reféns após sequestro em escola católica

Estadão Conteúdo

O papa Leão XIV pediu no domingo, 23, a libertação das mais de 200 pessoas que ainda são mantidas reféns após serem sequestradas em uma escola católica na Nigéria, em um dos maiores sequestros da história do país.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Semana do papa foi marcada por críticas aos EUA e regras de veneração a Nossa Senhora]]

image Papa revela quais são seus quatro filmes preferidos; lista tem 'A Noviça Rebelde'
Entre os filmes escolhidos por Leão XIV, se destacam temas como família, amizade e companheirismo, mesmo nas piores situações.

image Papa Leão XIV envia saudação à COP 30 em Belém e destaca urgência climática; confira
Mensagem foi dirigida às Igrejas do Sul Global reunidas no Museu Amazônico, durante atividades paralelas da conferência; veja o vídeo da saudação

"Tomei conhecimento com imensa tristeza dos sequestros de padres, fiéis e estudantes na Nigéria", afirmou.

A Associação Cristã da Nigéria (CAN) informou que criminosos armados sequestraram um total de 315 estudantes e professores na sexta-feira, 21, da Escola Católica Santa Maria, no oeste do país - poucos dias após um ataque semelhante em uma escola de ensino médio no estado de Kebbi, no noroeste da Nigéria, onde 25 meninas foram levadas.

Ainda de acordo com a CAN, 50 estudantes, com idades entre 10 e 18 anos, conseguiram escapar do cativeiro entre a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado, 22. Ao todo, 253 crianças e adolescentes e 12 professores ainda estão sob poder dos sequestradores.

"Faço um apelo sincero pela libertação imediata dos reféns", disse o papa no domingo, expressando sua "profunda tristeza, especialmente pelos muitos jovens sequestrados e por suas famílias angustiadas".

"Rezemos por esses nossos irmãos e irmãs e para que as igrejas e escolas permaneçam sempre, em todos os lugares, espaços de segurança e de esperança", afirmou no final da oração do Angelus.

Nenhum grupo reivindicou a autoria dos sequestros e as autoridades da Nigéria não divulgaram nenhuma atualização sobre os esforços de resgate. O local onde fica o cativeiro e como os estudantes que fugiram conseguiram voltar para casa também não foram informados.

A Nigéria ainda está marcada pelo sequestro, em 2014, de quase 300 meninas por rebeldes do Boko Haram em Chibok, no estado de Borno, no nordeste do país. Mais de uma década depois, algumas dessas meninas permanecem desaparecidas.

*Com informações de agências internacionais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

VATICANA/LEÃO XIV/PEDIDOD/LIBERTAÇÃO/SEQUESTRO/NIGÉRIA
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

EM QUEDA

EUA são apontados como o país com maior probabilidade de perder influência global, diz pesquisa

Já quanto à China, 50% dos entrevistados apontaram uma influência positiva, um crescimento de 4 pontos porcentuais em relação a 2024.

25.11.25 16h17

IMPASSE

Detalhes delicados exigem continuidade das negociações entre EUA, Rússia e Ucrânia

O impasse segue nas negociações para o fim da guerra

25.11.25 14h17

frança

Mais quatro pessoas são presas pelo roubo de joias do Museu do Louvre

O roubo reacendeu críticas sobre o estado do museu mais visitado do mundo.

25.11.25 14h08

MUNDO

Influencer e cantora de 22 anos é morta a tiros nos Estados Unidos

Conhecida como DELAROSA, a artista de família latina lançou o primeiro single em agosto de 2025

25.11.25 11h11

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

MUNDO

Professora é condenada por trocar drogas por sexo com alunos

Ex- substituta reconheceu ter oferecido maconha, álcool e pagamento em troca de atos sexuais com estudantes menores

24.11.25 9h34

'FUTURO ARTIFICIAL'

Daqui a 20 anos, pessoas poderão escolher se desejam trabalhar, segundo Elon Musk

Além do trabalho opcional, o bilionário apontou também que o dinheiro perderá a importância

21.11.25 16h45

MUNDO

Mulher bate no caixão e é salva minutos antes de ser cremada; entenda o caso

Funcionários do templo relataram ter ouvido batidas vindas do caixão quando se preparavam para iniciar o procedimento,

25.11.25 9h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda