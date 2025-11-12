Capa Jornal Amazônia
Mundo

Mundo

Papa revela quais são seus quatro filmes preferidos; lista tem 'A Noviça Rebelde'

Entre os filmes escolhidos por Leão XIV, se destacam temas como família, amizade e companheirismo, mesmo nas piores situações.

Estadão Conteúdo
fonte

Papa Leão XIV (Instagram @pontifex)

O papa Leão XIV revelou seus quatro filmes preferidos nesta semana, antes de se encontrar com grandes atores, atrizes e diretores do cinema no Vaticano. As películas preferidas do pontífice da Igreja Católica são:

A Felicidade Não Se Compra (1946); A Noviça Rebelde (1965); Gente Como a Gente (1980); A Vida É Bela (1997).

No próximo final de semana, ele deve ter uma audiência com estrelas como Cate Blanchett, Chris Pine, Alison Brie, Dave Franco, Viggo Mortensen e Adam Scott. Também estarão presentes na sede da Igreja diretores vencedores do Oscar como Spike Lee, George Miller e Gus Van Sant, e outros como Joanna Hogg, Tony Kaye e Julie Taymor.

Entre os filmes escolhidos por Leão XIV, se destacam temas como família, amizade e companheirismo, mesmo nas piores situações. 'A Felicidade Não Se Compra', de Frank Capra, mostra a história de um homem que vê como as vidas de todos ao seu redor teriam sido mudadas para pior se ele não tivesse existido. A Noviça Rebelde, dirigido por Robert Wise, conta a jornada da família austríaca Von Trapp para sobreviver à Segunda Guerra Mundial.

'Gente Como a Gente', de Robert Redford, fala sobre o trauma de uma família após o acidente que vitimou um dos filhos. Por fim, 'A Vida é Bela', de Roberto Benigni, relata a jornada de um pai judeu para tentar proteger seu filho dos horrores dos campos de concentração nazistas.

Segundo comunicado divulgado pelo Vaticano, o papa sempre gostou de assistir filmes e deseja aprofundar o diálogo com o mundo do cinema, "explorando as possibilidades que a criatividade artística oferece à missão da Igreja e à promoção dos valores humanos".

O encontro com artistas no Vaticano não é uma novidade. Em 2023, o papa Francisco, antecessor de Leão XIV, se encontrou com artistas plásticos e, em 2024, teve uma audiência com comediantes de diversas partes do mundo. Esta última contou com a presença de brasileiros como Fábio Porchat e Cacau Protásio, além de humoristas de outros países como Whoopi Goldberg, Chris Rock, Florinda Meza e os apresentadores de talk show Conan OBrien, Stephen Colbert e Jimmy Fallon.

O encontro é promovido pelo órgão da Igreja para Cultura e Educação, em continuidade com o recente Jubileu dos Artistas e do Mundo da Cultura, celebrado em fevereiro passado.

