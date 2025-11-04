Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Papa afirma que a Virgem Maria não ajudou a salvar o mundo

Novo decreto do papa Leão XIV reforça que apenas Jesus Cristo trouxe a redenção à humanidade

Jennifer Feitosa
fonte

Papa Leão XIV (Instagram @pontifex)

O Vaticano declarou nesta terça-feira (4) que a Virgem Maria não teve participação direta na salvação do mundo. Segundo o novo decreto do papa Leão XIV, Maria atuou como intermediária entre Deus e a humanidade, mas não como “corredentora”, título que não deverá ser mais utilizado pelos fiéis.

A orientação foi emitida pelo principal escritório doutrinário da Santa Sé e dirigida aos 1,4 bilhão de católicos em todo o mundo. O documento afirma que Jesus Cristo foi o único responsável pela redenção da humanidade, encerrando um debate interno que dividia lideranças da Igreja Católica há décadas.

O texto ressalta que a expressão “corredentora” pode gerar confusão doutrinária e desequilibrar a harmonia das verdades da fé cristã, por isso passa a ser desaconselhada no uso litúrgico e devocional.

VEJA MAIS

image Casal consegue o direito de registrar o nome da filha em homenagem ao Papa Leão; saiba a história
Anteriormente, o cartório havia negado o pedido ao alegar que o nome poderia expor a criança ao ridículo por se referir a um animal

image Papa Leão tornará santo um ex-satanista e outros 6 católicos neste domingo (19); veja quais
A cerimônia será realizada na Praça de São Pedro, em Roma

Decreto reforça papel exclusivo de Jesus na salvação

O documento pontua que a salvação foi alcançada por meio da crucificação, humildade e simplicidade de Jesus. Embora reconheça a importância de Maria como mãe e exemplo de obediência, o decreto afirma que a obra da redenção é atribuída unicamente a Cristo.

Debate histórico sobre o título de “corredentora”

A discussão sobre o papel de Maria remonta a pontificados anteriores. O papa Francisco, que morreu em abril de 2025, rejeitava o título de corredentora, afirmando que “ela nunca quis tirar nada de seu filho para si mesma”.

O papa Bento XVI também se posicionou contra a ideia. Já João Paulo II chegou a usar o termo em discursos públicos, mas deixou de fazê-lo a partir da década de 1990 após restrições do mesmo escritório doutrinário.

Maria como intermediária entre Deus e a humanidade

Apesar de desaconselhar o uso do título “corredentora”, o decreto reconhece o papel de Maria como mediadora e exemplo de fé. O texto lembra que, ao dar à luz Jesus, ela "abriu os portões da Redenção que toda a humanidade aguardava".

O documento também cita a resposta bíblica de Maria ao anúncio do anjo Gabriel: “Que assim seja”, destacando seu ato de obediência e fé. Leia o Mater Populi fidelis na íntegra.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Vaticano

papa leão xiv

Jesus Cristo

Igreja Católica
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda