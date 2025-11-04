Papa afirma que a Virgem Maria não ajudou a salvar o mundo

O Vaticano declarou nesta terça-feira (4) que a Virgem Maria não teve participação direta na salvação do mundo. Segundo o novo decreto do papa Leão XIV, Maria atuou como intermediária entre Deus e a humanidade, mas não como “corredentora”, título que não deverá ser mais utilizado pelos fiéis.

A orientação foi emitida pelo principal escritório doutrinário da Santa Sé e dirigida aos 1,4 bilhão de católicos em todo o mundo. O documento afirma que Jesus Cristo foi o único responsável pela redenção da humanidade, encerrando um debate interno que dividia lideranças da Igreja Católica há décadas.

O texto ressalta que a expressão “corredentora” pode gerar confusão doutrinária e desequilibrar a harmonia das verdades da fé cristã, por isso passa a ser desaconselhada no uso litúrgico e devocional.

Decreto reforça papel exclusivo de Jesus na salvação

O documento pontua que a salvação foi alcançada por meio da crucificação, humildade e simplicidade de Jesus. Embora reconheça a importância de Maria como mãe e exemplo de obediência, o decreto afirma que a obra da redenção é atribuída unicamente a Cristo.

Debate histórico sobre o título de “corredentora”

A discussão sobre o papel de Maria remonta a pontificados anteriores. O papa Francisco, que morreu em abril de 2025, rejeitava o título de corredentora, afirmando que “ela nunca quis tirar nada de seu filho para si mesma”.

O papa Bento XVI também se posicionou contra a ideia. Já João Paulo II chegou a usar o termo em discursos públicos, mas deixou de fazê-lo a partir da década de 1990 após restrições do mesmo escritório doutrinário.

Maria como intermediária entre Deus e a humanidade

Apesar de desaconselhar o uso do título “corredentora”, o decreto reconhece o papel de Maria como mediadora e exemplo de fé. O texto lembra que, ao dar à luz Jesus, ela "abriu os portões da Redenção que toda a humanidade aguardava".

O documento também cita a resposta bíblica de Maria ao anúncio do anjo Gabriel: “Que assim seja”, destacando seu ato de obediência e fé. Leia o Mater Populi fidelis na íntegra.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)