Romaria da Acessibilidade é realizada pela primeira vez no Círio de Breves

Pela primeira vez, pessoas com deficiências tiveram a oportunidade de participar da Romaria da Acessibilidade de Breves, na ilha do Marajó, na tarde deste sábado (22). A caminhada aconteceu com a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré e teve duração de 1h20min.

Os fiéis se concentraram às 15h, em frente à Igreja do Perpétuo Socorro, e saíram às 16h30. A procissão encerrou por volta das 17h50. A Romaria da Acessibilidade já acontece no Círio de Belém desde 2023 e, este ano, passou a integrar oficialmente a programação do Círio de Nossa Senhora de Nazaré de Breves.

"Foi a primeira Romaria da Acessibilidade esse ano, no Círio de Breves. Foi uma benção, graças a Deus, bastante gente e um momento de muita fé, de valorizar pessoas deficientes, autistas. Um momento deles expressarem sua fé. Um momento de muita gratidão a Deus por intercessão de Maria, declarou Frei Pedro Santos, pároco de Santana, em Breves.

Segundo ele, a cada ano a organização se surpreende com o aumentando no número de participantes. "Isso é muita gratidão a Deus, porque é um momento de renovação, de santificação e de muita expressão de fé e amor a Maria. Este ano, com o tema “Maria, sinal de esperança”, que ela renove a esperança do nosso coração, esperança de salvação, de dias melhores e de amor cada vez mais a Deus e aos irmãos", ressaltou o religioso.

De acordo com a organização, o trajeto foi planejado para garantir acessibilidade, segurança e conforto às pessoas com deficiência, neurodivergentes, idosos e pessoas com mobilidade reduzida, contando com equipe de apoio, distribuição de água, pontos de hidratação e assistência em saúde ao longo do percurso.

A organização avaliou que a participação superou as expectativas, reunindo um grande número de fiéis, familiares, voluntários e instituições engajadas na inclusão — um marco para o município. A intenção é que a Romaria da Acessibilidade passe a fazer parte fixa da programação do Círio de Breves, fortalecendo o compromisso contínuo com a fé, a inclusão e o acolhimento.

PROGRAMAÇÃO - A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré participará de várias procissões e atividades no Círio de Breves, neste final de semana, nos dias 22 e 23 de novembro. Este ano, a festividade ganhou amplitude com uma série de ações preparatórias envolvendo comunidades, instituições e representantes da sociedade civil.

A Imagem chegou na manhã deste sábado (22), no Aeroporto Akim Diniz, na PA-159. Após o desembarque, uma carreata foi realizada pelas principais ruas do município, com homenagens das comunidades católicas, finalizando na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Centro.

Ao longo da tarde, a Imagem Peregrina foi levada para visitas institucionais à Penitenciária Estadual, à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), ao Hospital Regional do Marajó, ao Hospital Municipal Maria Santana Rocha Franco (HMMSRF) e ao Centro de Recuperação Lino Alves Rebelo.

Na sequência, ocorreu a Romaria da Acessibilidade, com destino à Igreja Matriz de Sant’Ana, onde a Santa Missa foi celebrada às 19h. Após a celebração, ocorre a procissão da Trasladação, que encerrará na Igreja Matriz São José e Santa Terezinha do Menino Jesus, com apresentação da Banda Paz Inquieta.

No domingo (23), a programação inicia às 6h com a Missa de abertura oficial do Círio de Breves, na Igreja São José e Santa Terezinha do Menino Jesus. Em seguida, tem início a procissão do Círio 2025, que este ano terá 5,6 quilômetros de percurso — o maior trajeto já realizado no município.

A ampliação busca alcançar um número maior de moradores e permitir que mais famílias participem da manifestação de fé. O cortejo seguirá pelas principais vias de Breves e encerrará no Ginásio Esportivo Ferdinando Costa e Silva, onde será celebrada a Missa de encerramento e a despedida da Imagem Peregrina.