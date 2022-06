‘Mal entendido’: vereadora de Barcarena pede desculpas após polêmica na Câmara

Após repercussão negativa do discurso da vereadora de Barcarena, Sinara Vilaça, na sessão da Câmara da última terça-feira (28), ao defender a lei que cria taxas para acesso, circulação e permanência de veículos de turismo nas praias de Barcarena; na manhã de hoje (28), a parlamentar usou as redes sociais para pedir desculpas.

Transmitida online nos canais do Legislativo, o vídeo do pronunciamento da vereadora gerou polêmica na cidade. “Vai trazer pra gente também a segurança de que vamos ter o acesso digno às nossas praias, poder ter a possibilidade de estar frequentando os nossos pontos turísticos e principalmente para o nosso comércio local. Porque a gente sabe que esses ônibus de turismo vêm na farofa, todo mundo traz aquelas coisas, o que já é perigoso, e a gente acaba não tendo o consumo no nosso comércio, para os nossos comerciantes. Isso traz uma dificuldade para gente”, discursou a parlamentar.

No vídeo, ela diz que usou o termo “farofa”, que ela confessa ser um termo pejorativo, mas que não teve a intenção de ofender ninguém. Ela diz ainda que tudo não passou de um “mal entendido”. Assista ao vídeo:

Protesto de barraqueiros

O termo “farofa” desagradou o público da cidade, que na manhã de hoje protestou em frente à Câmara. "Vamos comer farofa aqui na frente”, disse um dos manifestantes. Eles seguravam pratos descartáveis com farinha de mandioca.

Um grupo de barraqueiros se reuniu para reclamar da aprovação da Lei Municipal de autoria do Executivo (Reprodução / Redes Sociais)

Um grupo de barraqueiros se reuniu para reclamar da aprovação da Lei Municipal de autoria do Executivo. Segundo a diretoria da Câmara, a movimentação não atrapalhou a última sessão dos vereadores antes do recesso.