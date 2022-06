'Esses ônibus de turismo vêm na farofa', diz vereadora sobre turistas em praia de Barcarena

A Câmara de Vereadores de Barcarena aprovou em sessão, na última terça-feira (21), o projeto de lei (PL 009/22) de autoria da prefeitura municipal, definindo a cobrança de uma taxa para acesso de ônibus, vans e micro-ônibus de turismo às praias do município, entre elas, a do Caripi. O texto, enviado pelo prefeito Renato Ogawa, já foi sancionado e publicado no Diário Oficial do Município nesta sexta-feira (24).

VEJA MAIS

Transmitida online nos canais do Legislativo, a sessão de votação repercutiu na cidade por conta de declarações dos vereadores sobre a proposta. “Vai trazer pra gente também a segurança de que vamos ter o acesso digno às nossas praias, poder ter a possibilidade de estar frequentando os nossos pontos turísticos e principalmente para o nosso comércio local. Porque a gente sabe que esses ônibus de turismo vêm na farofa, todo mundo traz aquelas coisas, o que já é perigoso, e a gente acaba não tendo o consumo no nosso comércio, para os nossos comerciantes. Isso traz uma dificuldade para gente”, discursou a parlamentar.

Nesta sexta-feira, após a sanção, o vereador Júnior Cravo (Republicanos) comentou a repercussão negativa da sessão e da proposta “Ficou parecendo que a Prefeitura vai cobrar taxa de banhistas, o que não é verdade. O projeto fala apenas de taxas de veículos de turismo, organizando o planejamento do acesso aos ônibus de turismo em Barcarena. Não vamos cobrar taxas de banhistas, daquele cidadão que chega na cidade com seu carro particular para curtir a praia com sua família.”, defendeu.