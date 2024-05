Mais de 20 toneladas de donativos do governo do Pará chegam ao Rio Grande do Sul

O caminhão enviado pelo Governo do Pará com mais de 20 toneladas de donativos já está no Rio Grande do Sul (RS) para auxiliar no atendimento às vítimas das enchentes que atingem, desde o final do mês de abril, várias cidades gaúchas. Toda a logística do transporte das doações foi organizada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil.

VEJA MAIS

O balanço da Defesa Civil Estadual do Rio Grande do Sul divulgado na manhã desta quarta-feira, 29, contabilizou 471 cidades gaúchas afetadas pelos alagamentos, 169 mortes e 581.638 pessoas desalojadas por conta das enchentes.

A carreta chegou, na última terça-feira, 28, no centro de distribuição de doações localizado no município gaúcho de Santa Maria, na Região Central do RS. O veículo saiu do Pará no último dia 20 de maio, carregado de itens como pacotes de água mineral, alimentos, itens de higiene, roupas e ração para animais.

Durante o envio do material, o Governador do Pará, Helder Barbalho, destacou que "o povo do Pará se juntou ao Brasil neste momento de cidadania, resgate e apoio aos irmãos do Rio Grande do Sul".

Todo o material enviado foi coletado em campanhas de doação mobilizadas pelo Estado, em pontos de arrecadação como as Usinas da Paz localizadas na Região Metropolitana de Belém, e também pela sociedade civil, por meio de grupos de voluntários e empresas.

Conforme o tenente Ivan Flores, coordenador adjunto da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, o material recebido será separado e organizado para ser enviado às comunidades afetadas pelas enchentes.

"Recebemos o material de ajuda humanitária que veio do Governo do Estado do Pará. Agradecemos ao Corpo de Bombeiros do Pará, que está nos apoiando, e a toda mobilização feita pelos paraenses. Muito obrigado!", declarou o representante da Defesa Civil gaúcha.