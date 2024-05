Escolas da rede estadual do Pará recebem doações para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

A campanha "A Educação do Pará Abraça o Rio Grande do Sul", feita para apoiar a população gaúcha, que enfrenta os impactos de um desastre ambiental, começou nesta sexta-feira (10). Até o próximo dia 17 deste mês, todas as 898 escolas da rede pública estadual de ensino estarão mobilizadas para receber e arrecadar doações de itens fundamentais, como água, absorvente, fralda, mamadeira, toalha, cesta básica, sabonete, creme dental e cobertor. Na próxima quarta-feira (15), será realizado o "Dia D de Conscientização sobre Mudanças Climáticas", incluindo formações com especialistas e desenvolvimento de atividades práticas para os 500 mil estudantes das escolas estaduais.

VEJA MAIS

"Estamos frente à demonstração máxima de como as mudanças climáticas estão impactando nossas vidas, e precisamos, juntos, nos mobilizarmos. A Amazônia e o Pará desempenham um papel fundamental para as discussões sobre meio ambiente, sustentabilidade e clima, e tudo isso deve partir especialmente da educação. É trabalhando a temática desde o começo da vida escolar dos nossos estudantes que poderemos deixar um legado permanente no Estado, no Brasil e no mundo. As famílias gaúchas precisam do nosso apoio nesse momento tão delicado. Seguimos juntos para fazer a diferença", disse Rossieli Soares, secretário de Educação do Pará.

Força-tarefa

Pelo segundo ano consecutivo, o Rio Grande do Sul enfrenta períodos de chuvas intensas, resultando em alagamentos e deslizamentos de terra. Esses eventos têm afetado a vida de milhares de pessoas, já causando a perda de mais de 100 vidas.

As escolas contarão com uma força-tarefa da logística da Seduc e com o apoio ativo das Diretorias Regionais de Ensino (DREs), especialmente no interior, que estão aptas a arrecadar doações.

Os itens arrecadados serão direcionados pela logística da Seduc às Usinas da Paz da Cabanagem, Bengui, Jurunas/Condor, Terra Firme, Guamá, Marituba e Ananindeua, administradas pela Secretaria de Estado de Articulação da Cidadania (Seac).

Educação Ambiental

Pioneira na implementação de um componente curricular de Educação Ambiental, Sustentabilidade e Clima, a Secretaria de Educação do Pará desempenha um papel fundamental na conscientização e sensibilização da comunidade escolar acerca dos impactos climáticos, cada vez mais frequentes.

O "Dia D de Conscientização sobre Mudanças Climáticas" contará com palestras ministradas por especialistas e com a elaboração de atividades práticas nas escolas, para conscientizar os estudantes e toda a comunidade escolar acerca da temática, reforçando o papel e a importância da Amazônia na Educação Ambiental.