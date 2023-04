Mãe critica atraso na entrega de medicação para filho de 9 anos; prefeitura diz não ter recursos

A mãe de uma criança de 9 anos, em Castanhal, reclamou sobre o atraso na entrega da medicação que auxilia no tratamento do filho. A criança nasceu com megacólon congênito, condição que impede o sistema intestinal de funcionar corretamente, e desenvolveu retocolite, que é uma doença rara e que causa complicações no órgão excretor. Em 2018, ela recorreu ao Ministério Público do Estado do Pará, que intimou a Prefeitura de Castanhal e o Governo do Estado a fornecer o Modulen, fórmula de leite especial que custa em torno de R$ 350. A prefeitura atrasou por quatro meses a entrega da medicação e entregou 11 latas no mês de março, mas ainda faltaria o equivalente a quatro meses. A Prefeitura alegou não ter recursos suficientes.

"O juiz da 1° Vara Cível e Empresarial de Castanhal intimou o Estado do Pará e o município de Castanhal para serem os responsáveis pela manutenção da fórmula. Porém, o Governo do Estado deu apenas por seis meses e a Prefeitura de Castanhal ficou sendo o responsável pelo sustento da medicação. Eu vinha recebendo até o ano passado. Em outubro de 2022, começou a atrasar, pois não havia recebido nenhum medicamento. Recebi em novembro, mas no mês de dezembro parou de vez", explicou a mãe.

Por nota, a Prefeitura Municipal de Castanhal informou que é "...ciente quanto ao problema de falta de alimentos especiais pelo qual passa a secretaria de saúde. No caso em específico, informa que acompanha o paciente desde 2014 e alega que dá todo o suporte para a criança em questão. Ressalte-se que existe processo judicial em que Estado e Município são responsáveis pela dispensação do alimento, mas, o município vinha arcando sozinho com a entrega", comunicou

Nas redes sociais, a mãe relatou: "Desde de 28 de dezembro de 2022 a Prefeitura de Castanhal se nega a dar o medicamento ao meu filho! Você não disse que iria lutar pelos que precisam? Ou suas causas são pensadas apenas para te beneficiar? A vida de uma criança com duas doenças raras não consegue ter sua atenção e nem atenção do prefeito. Mas pra outras coisas como carnaval se tem atenção né?". Ela acabou recebendo doações em dinheiro e com latas de Modulen.

Prefeito de Castanhal diz que apelo da mãe é "drama através de rede social"; prefeitura cita "equívoco de interpretação"

O prefeito de Castanhal, Paulo Titan (MDB), respondeu ironizando a questão exposta pela mãe. "É muito fácil você me encontrar na prefeitura, diariamente de 8h às 10h, onde atendo dezenas de casos todo dia. Não aceito é drama, através de rede social. Vá na Prefeitura que terá o seu caso resolvido. Abraços!", disse.

No comunicado, a Prefeitura de Castanhal alega que "...este ano, o Governo do Estado foi acionado para arcar com a despesa da alimentação especial, mas está em processo licitatório para a aquisição da fórmula, razão pela qual o município realizou a entrega de 11 latas referente ao mês de março, porém não existe respaldo legal para a dispensação retroativa", disse.

"Importante frisar que essa alimentação especial não tem recursos específicos do Ministério da Saúde e, por isso, o município vem arcando com recursos próprios. Desta forma, políticas públicas estão sendo avaliadas em conjunto com governo e parlamento estaduais para viabilizar recursos para a despesa com alimentos especiais", comunicou a Prefeitura.

Com relação ao comentário feito pelo prefeito, o órgão lamenta o ocorrido e disse que as palavras ditas pelo gestor podem "ter gerado um equívoco de interpretação". "Ele está acompanhando diariamente o trabalho da secretaria e foi recentemente a Brasília em busca de recursos para a saúde do município", finalizou.

Por nota, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou que está finalizando o processo de compra do produto.

A Redação Integrada do Grupo Liberal entrou em contato com o Ministério Público e aguarda retorno do órgão.

(Vitória Reimão e Caroline Mota, estagiárias sob supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)