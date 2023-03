Preços dos remédios ficam até 5,60% a partir desta sexta-feira

As indústrias farmacêuticas podem aumentar os preço dos remédios em até 5,60%, a partir desta sexta-feira (31). A autorização dada pelo governo federal foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) e já está valendo. De acordo com o documento, as empresas produtoras deverão dar "ampla publicidade" aos preços de seus medicamentos, não podendo ser superior aos preços publicados pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) no Portal da Anvisa.

O aumento, que segue um modelo de teto de preços calculado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor amplo (IPCA) e outros fatores, já era aguardado pelo Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma), considerando as regras do reajuste anual. Essa alta é definida pela Cmed, ligada à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Conforme o documento públicado no DOU, as unidades de comércio varejista deverão disponibilizar aos consumidores e órgãos de proteção e defesa do consumidor, as listas dos preços de medicamentos atualizadas, calculados com base nos termos da regulação.